СМИ: список самых богатых людей Литвы возглавляет Жемялис, Германас занимает 19-е место

Хотя многие бизнесмены из первой десятки сохранили свои позиции с прошлого года, заметен взлет одного из новичков – Вильгельмаса Германаса, который находится в центре внимания правоохранительных органов из-за скандала с Foxpay и управляет активами на 300 млн евро. Он занимает 19-е место в списке самых богатых людей.