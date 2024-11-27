СМИ: список самых богатых людей Литвы возглавляет Жемялис, Германас занимает 19-е место

Первые три места в списке достались председателю правления Avia Solutions Group Гедиминасу Жемялису, председателю правления Wilgrow Миндаугасу Райле и главному основателю Vilniaus prekyba Нерияюсу Нуме. Стоимость их активов составила 2,8 млрд, 2,4 млрд и 2,3 млрд евро соответственно.
Следующими в списке идут акционеры Tesonet Томас Окманас и Эймантас Сабаляускас, активы которых оцениваются по 1,2 млрд евро.
Замыкают первую десятку богатейших людей президент MG Grupė Дарюс Моцкус (1,02 млрд евро), председатель правления Biotechpharma Владас Альгирдас Бумялис (720 млн евро), президент группы Kesko Senukai Артурас Ракаускас,(710 млн евро), владелец Openlane Ltd. Витольд Томашевский (700 млн евро) и председатель правления Norfos mažmena Дайнюс Дундулис (640 млн евро). евро).
Хотя многие бизнесмены из первой десятки сохранили свои позиции с прошлого года, заметен взлет одного из новичков – Вильгельмаса Германаса, который находится в центре внимания правоохранительных органов из-за скандала с Foxpay и управляет активами на 300 млн евро. Он занимает 19-е место в списке самых богатых людей.