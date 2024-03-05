СМИ: слиты данные более 100 000 пользователей системы электронных дневников TAMO

По словам Л. Алишаускаса, в конце прошлого года в интернет попало огромное количество различных утекших данных со всего мира. Среди них, по его словам, утечка данных из литовских учреждений и институтов. По данным НЦКБ, в сеть также попали данные детей и педагогов из системы эл. дневников TAMO.

"В конце прошлого года была обнародована огромная база данных с различными утекшими данными. Мы говорим о данных со всего мира, Литва является одной из стран. Размер этой базы данных составляет более 100 гигабайт, были обнародованы данные для входа: идентификаторы, пароли и система, в которой эти данные применимы", - сообщил радио LRT Л. Алишаускас.