СМИ: семья Габриэлюса Ландсбергиса купила роскошную виллу в Греции

Согласно публикации на lrytas.lt, Ландсбергене купила участок земли с двумя постройками (дом площадью 313 кв. м и двумя террасами и домик площадью 23 кв. м) в 2022 году. Аванс в 225 000 евро был переведен в феврале 2022 года.

В имущественных декларациях 2022 и 2023 г. Ландсбергене указала, что у нее есть за границей недвижимость стоимостью 795 000 евро

Delfi напоминает, что супруга главы МИД Литвы Ландсбергене, которой принадлежит сеть частных детских садов Vaikystės sodas и частная школа Королевы Морты, по данным за 2023 г. входит в список самых богатых жителей Литвы, занимая в нем второе место.