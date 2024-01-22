СМИ: пожар в Виршулишкес мог быть неслучайным, обнаружены опасные вещества

"Мы получили выводы специалистов, в соответствии с которыми можно сказать, что на переданных экспертам банкнотах и пенсионном удостоверении были следы бензина, дизельного топлива и машинного масла. На переданных экспертам фрагментах одежды также обнаружены следы бензина", – сказал вильнюсский прокурор Юлюс Рекснис.
"Квартира и находившиеся в ней вещи, вероятно, были обильно политы каким-то нефтепродуктом, возможно, бензином, который потом, видимо, подожгли", – сказал он, заметив, что следы тех же нефтепродуктов были обнаружены и в гараже, принадлежащем пенсионеру.
По словам прокурора, одна из основных версий - самоубийство хозяина квартиры.
Он заметил, что очевидцы в тот день чувствовали в подъезде едкий химический запах.
По словам Рексниса, пока идентифицировано только тело погибшего ребенка, по найденному телу взрослого пока никаких данных нет.
"Мы только можем сказать, что велика вероятность того, что это тело владельца квартиры, но подтвердить этот факт пока не можем", – сказал прокурор.
Напомним, что пожар и взрыв в 5-этажном доме в столичном микрорайоне Виршулишкес произошли 2 января. Погибли два человека. Три человека отравились угарным газом. Во время пожара серьезно повреждены конструкции дома, провалились перекрытия между этажами. Были эвакуированы жители 30 квартир. Люди не могут вернуться в свое жилье. Судьбу дома решают специалисты.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.