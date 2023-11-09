СМИ: на выборах 2024 года у Шимоните нет шансов победить Науседу

По заказу портала 15min, две социологические компании провели исследования, используя разную методику. Жителей спрашивали, за кого они голосовали бы во втором туре президентских выборов, если бы в него вышли Науседа и Шимоните.

"Результаты дают возможность прогнозировать, что в таком случае Науседа во втором туре получит 70% голосов, а Шимоните 30%", – пишет портал.

"У Шимоните более-менее серьезная поддержка есть только в Вильнюсе и среди молодежи, а в других социальных группах доминирование Науседы не вызывает сомнения", – сказано в публикации.

По данным опроса, проведенного центра исследования общественного мнения и рынка Vilmorus (участвовал 1001 совершеннолетний житель Литвы, опрос проводили вживую и по телефону), за Науседу во втором туре проголосовали бы 53,6%, а за Шимоните - 14,3% респондентов. Остальные не ответили или не голосовали бы вообще.