СМИ: на выборах 2024 года у Шимоните нет шансов победить Науседу

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Если на президентских выборах 2024 года во второй тур выйдут нынешний президент Гитанас Науседа и нынешний премьер-министр Ингрида Шимоните, то действующий президент одержит еще одну победу с большим перевесом, таковы данные обзора двух опросов, представленного порталом 15min.

По заказу портала 15min, две социологические компании провели исследования, используя разную методику. Жителей спрашивали, за кого они голосовали бы во втором туре президентских выборов, если бы в него вышли Науседа и Шимоните.

"Результаты дают возможность прогнозировать, что в таком случае Науседа во втором туре получит 70% голосов, а Шимоните 30%", – пишет портал.

"У Шимоните более-менее серьезная поддержка есть только в Вильнюсе и среди молодежи, а в других социальных группах доминирование Науседы не вызывает сомнения", – сказано в публикации.

По данным опроса, проведенного центра исследования общественного мнения и рынка Vilmorus (участвовал 1001 совершеннолетний житель Литвы, опрос проводили вживую и по телефону), за Науседу во втором туре проголосовали бы 53,6%, а за Шимоните - 14,3% респондентов. Остальные не ответили или не голосовали бы вообще.

По данным опроса компании Norstat LT – по интернету опросили 1000 жителей 18–74 лет – за Науседу голосовали бы 46%, а за Шимоните - 28% респондентов. Остальные не ответили или не голосовали бы вообще.

Науседа в 2019 г. стал президентом Литвы после второго тура, получив 2/3 голосов. Тогда во втором туре жители выбирали из него и Шимоните. Науседа одержал победу, несмотря на то, что в первом туре больше голосов получила его конкурентка.

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