СМИ: министр юстиции Литвы Моцкус мог участвовать в вечеринке с проститутками

„На эту тему не будет никаких комментариев, это нельзя комментировать, это была частная вечеринка, неважно, когда была эта вечеринка и сколько людей на ней было“, – сказал TV3 новый министр юстиции.

На вопрос, участвовал ли он вместе с другими полицейскими на вечеринке с проститутками, Моцкус не пожелал ответить.

По данным журналистов TV3, история произошла в 2006 году. Издание Lietuvos rytas уже сообщало, что это был день рождения главы Отдела экологии и нарушения порядка Главного комиссариата полиции Вильнюса Альгимантаса Минкаускаса, на котором стриптиз танцевали девушки, „работающие“ проститутками.

Лидер партии „Заря Немана“, которой принадлежит портфель главы Минюста, Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что ему факт участия Моцкуса на этой вечеринке известен.

„Он мне сразу сказал, что будет такая история, будут фотографии, о которых уже писали, их публиковали, я ответил: „ок“. Не переживай, разве надо бояться того, что было 15–20 лет назад“, – сказал лидер партии.

Между тем коллега Жемайтайтиса по партии Агне Ширинскене сказала, что министру придется объясниться. По ее словам, если выяснится, что это было на самом деле, министр должен принести извинения.