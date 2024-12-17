СМИ: министр юстиции Литвы Моцкус мог участвовать в вечеринке с проститутками

По данным журналистов TV3, история произошла в 2006 году. Издание Lietuvos rytas уже сообщало, что это был день рождения главы Отдела экологии и нарушения порядка Главного комиссариата полиции Вильнюса Альгимантаса Минкаускаса, на котором стриптиз танцевали девушки, „работающие“ проститутками.
Моцкус тогда был сотрудником отдела экологии и нарушения порядка.
Издание Lietuvos rytas публиковало фотографии с вечеринки.
На вопрос, участвовал ли он вместе с другими полицейскими на вечеринке с проститутками, Моцкус не пожелал ответить.
„На эту тему не будет никаких комментариев, это нельзя комментировать, это была частная вечеринка, неважно, когда была эта вечеринка и сколько людей на ней было“, – сказал TV3 новый министр юстиции.
Лидер партии „Заря Немана“, которой принадлежит портфель главы Минюста, Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что ему факт участия Моцкуса на этой вечеринке известен.
„Он мне сразу сказал, что будет такая история, будут фотографии, о которых уже писали, их публиковали, я ответил: „ок“. Не переживай, разве надо бояться того, что было 15–20 лет назад“, – сказал лидер партии.
Между тем коллега Жемайтайтиса по партии Агне Ширинскене сказала, что министру придется объясниться. По ее словам, если выяснится, что это было на самом деле, министр должен принести извинения.
„Хотелось бы, если были такие обстоятельства, чтобы министр принес извинения – я думаю, это наилучшее решение, когда появляются вопросы, на которые ответить не можешь. Он - публичное лицо, Я все время говорю, что должны быть ясные ответы, ведь сейчас нам приходится объясняться, это неприятно, у вас есть право знать, каким было прошлое министра“, – сказала Ширинскене