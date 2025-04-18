2025.04.18 10:08

СМИ: Литва будет добиваться недопуска Беларуси к участию в чемпионате Европы по мини-футболу

 
Elta
ru.DELFI.lt
Lietuvos futsal čempionas „Kauno Žalgiris“
Lietuvos futsal čempionas „Kauno Žalgiris“
ФОТО: zalgiris.lt

Литва будет добиваться недопуска Беларуси к участию в чемпионате Европы по мини-футболу, сообщает новостной портал tv3.lt.

„То, что мы не будем с ними играть, и их не будет здесь, в Литве, — и так ясно. Моя позиция в этом случае будет жесткой“, — заявил порталу президент Литовской федерации футбола (ЛФФ) Эдгарас Станкявичюс.

По его словам, совместная позиция Литвы, Латвии и Украины будет обнародована в ближайшее время. По словам Э. Станкявичюса, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все же допустит Беларусь к участию в чемпионате, то решение будет принимать сама ЛФФ.

Литва вместе с Латвией в начале 2026 года организует чемпионат Европы по футзалу. Следует отметить, после отбора выяснилось, что в него вошла и команда Беларуси, поддерживающей российскую агрессора.

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