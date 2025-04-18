СМИ: Литва будет добиваться недопуска Беларуси к участию в чемпионате Европы по мини-футболу

„То, что мы не будем с ними играть, и их не будет здесь, в Литве, — и так ясно. Моя позиция в этом случае будет жесткой“, — заявил порталу президент Литовской федерации футбола (ЛФФ) Эдгарас Станкявичюс.

По его словам, совместная позиция Литвы, Латвии и Украины будет обнародована в ближайшее время. По словам Э. Станкявичюса, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все же допустит Беларусь к участию в чемпионате, то решение будет принимать сама ЛФФ.