Департамент миграции: критиковавший Литву беларус лишен вида на жительство

После того как это видео с канала Youtube Mylimiausia Lietuva было предано широкой огласке, оно было удалено. Оказалось, убрать видео у блогера Юлии попросил герой истории. Он сообщил, что у него начались проблемы. Департамент миграции отметил, что личность этого человека его работникам известна, было начато расследование.

4параллельно еще ведутся консультации с Департаментом госбезопасности, с Департаментом полиции. Если появится дополнительная информация, будут приняты дополнительные решения", – заметила она.

"В пятницу в конце рабочего дня было принято решение об упразднении вида на жительство. Это был один из случаев, когда человек декларировал, что работает у одного работодателя, а на самом деле, работал у другого", – сказала 6 марта глава ДМ.

"Зачем мне литовский? Я литовский язык вообще не уважаю. У меня есть вид на жительство, но язык мне не нужен", – сказал молодой человек, проживающий в Литве с 2019 года.

Интервью с беларусом записала Юлия из Казахстана, которая вышла замуж за литовца и живет в Алитусе. Она не только делает репортажи и обзоры, но и записывает интервью с разными жителями России, в которых спрашивает, что они думают о Литве. В своих видео она постоянно акцентирует необходимость изучения языка и знакомства с культурой Литвы. На одном видео она записала свою беседу с живущим в Литве беларусом.

Это интервью удивило и саму Юлию.