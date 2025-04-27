2025.04.27 12:09

СМИ: кедайняйских учеников будут учить собирать дроны и управлять ими

 
Аустея Паулаускайте
ru.DELFI.lt
Dronai
Dronai
ФОТО: Rinatas Chairulinas | Elta

Муниципалитет Кедайняйского района и Литовское агентство неформального обучения (LINEŠA) подписали договор о сотрудничестве и планируют учредить в Кедайняй отделение AirTech. В этом отделении школьников будут учить конструировать беспилотники и управлять ими, пишет портал Rinkos aikštė.

Сообщается, что отделение AirTech будет работать в помещении Кедайняйского центра обучения взрослых и молодежи. С сентября там будут проводить занятия для учеников 3–12 классов. На Планируется, что участвовать будут около 300 учеников.

„С точки зрения сегодняшней геополитической ситуации и безопасности страны радует, что такие занятия появятся в нашей стране“, – сказал мэр Кедайняйского района Валентинас Тамулис.

Проект финансирует Министерство обороны, Министерство науки, образования и спорта и поддерживает муниципалитет.

Муниципалитет района вложит в проект 16 000 евро.

Напомним, что интерес к дронам возник после того как Россия в 2022 г. начала масштабное вторжение в Украину.

На заседании Совета по обороне в марте 2024 года было решено, что до 2027 года в Литве должны достигнуть оперативных мощностей в сфере использования дронов.

В начале августа 2024 года началась регистрация на курсы операторов по управлению дронами. В курсах могут участвовать все желающие.

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