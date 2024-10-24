СМИ: Каунасская городская поликлиника весной заключила договор с Foxpay на стотысячную сумму

Напомним, что в ходе предварительного расследования, проводимого правоохранительными органами по делу о деятельности финансово-технологической компании Foxpay, было задержано, с предъявлением обвинений, 7 лиц, в том числе владелица указанной компании Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и супруг экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкис.

„Помимо вышеперечисленных учреждений, договоры с Foxpay заключили и другие компании, подведомственные Каунасскому городскому муниципалитету – например, в 2020 году два таких договора заключило акционерное общество Kauno Energija. Стоимость обоих договоров составляет ровно 100 тыс. евро. Правда, эти договоры уже недействительны“, – сообщает портал.

Сообщается, что договор с компанией, находящейся в эпицентре скандала, 15 апреля этого года заключила и больница Литовского университета медицинских наук. В договоре, действующем до 14 апреля 2027 года, указывается, что аренда терминалов самообслуживания обойдется больнице более чем в 30 000 евро.

По данным правоохраны, было проведено 32 обыска, в ходе которых было обнаружено значительное количество наличных денег, технической и электронной информации, криптовалюты и имущества, а также произведений искусства. Как сообщалось, всего в ходе обысков было найдено 0,5 млн евро наличными.

По данным Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), расследование было начато в связи с возможной легализацией незаконно полученных средств, злоупотреблением служебным положением, мошенничеством, присвоением и растратой имущества, взяточничеством и подкупом. В настоящее время установлено, что группа сообщников в период с 2023 по 2024 гг. предположительно отмыла не менее 17 млн евро.