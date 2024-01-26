СМИ: индекс возможного влияния России на Литву составляет 3,13 балла из 10

"В индексе влияния этого года мы зафиксировали наивысший балл и наибольшее влияние в секторе кибернетики. Отчасти это связано с характером измерения. Необходимо опираться на мнение экспертов, которые подчеркнули, что в Литве часто используется оборудование или программы российского производства. А бизнес и пользователи забывают, что программное обеспечение — это открытый портал для доступа ко всем вашим данным. И тот факт, что большинство кибератак исходит из России, показывает, что мы находимся под прицелом России", – сказал Т. Янелюнас радиостанции LRT в пятницу.

По словам Т. Янелюнаса, наибольшее влияние России зафиксировано в сфере кибернетики – 5,5 балла. По его словам, эксперты, чьи оценки легли в основу, отмечают, что многие бизнес-компании и пользователи используют российское программное обеспечение.

Как сообщает портал lrt.lt, в ходе исследования изучалась ситуация в сферах кибернетики, экономики, энергетики, военной безопасности, политического и информационного воздействия и воздействия на общество.

"Можно говорить и об энергетическом секторе, где практически прекращен любой импорт российских энергоресурсов, и об экономическом секторе, когда торговля с Россией резко упала, и об информационном секторе, где были вполне конкретные решения о запрете источников российской информации", – сказал он.

"Часть общества принимает российские нарративы. Примерно 20 проц. поддерживают распространяемые Россией пропагандистские заявления о войне в Украине", – сказал он. Однако он подчеркивает, что Литва резко сократила российское влияние после начала войны в Украине.

Кроме того, добавляет он, заметно и то, что примерно пятая часть литовского общества все еще восприимчива к российским нарративам. Тем не менее, по его словам, литовцы – одни из наибольших противников попыток России повлиять на отношение к действиям Кремля.

Далее по наибольшему влиянию России, по данным LRT, идут сфера общественной безопасности с оценкой в 3,6 балла и политическая сфера – 3,4 балла. По мнению Т. Янелюнаса, такая оценка определяется тем, что литовское общество довольно пассивно реагирует на нарушения демократии, случаи коррупции и опасные явления, ослабляющие отношения между обществом и государством.

Однако, по мнению Т. Янелюнаса, определенное влияние сохраняется по причине продолжающейся работы некоторых предприятий в России. Подобные связи с авторитарными государствами, по его мнению, могут использоваться для воздействия.

"Бизнес в России не функционирует без политического одобрения. Это – случаи крайней уязвимости.

Особенно если эти бизнесмены впоследствии оказывают влияние на нашу политику, этот риск переносится и в политическую сферу. Это не только вопрос престижа или самоуважения – это еще и вопрос уязвимости конкретных сфер функционирования государства", – заверил он.

Однако профессор ВУ отмечает, что до войны в Украине и полной попытки Литвы отделиться от России во всех сферах, влияние Москвы можно было назвать "средним".

"Мы уже на протяжении десятилетий знали, что влияние России не является благом. По крайней мере гипотетически мы были готовы к вариантам отключения от России, но среднее влияние точно существовало", – сказал он.