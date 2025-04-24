2025.04.24 09:31

СМИ: гражданин Литвы, организовавший перевозки посылок со взрывными устройствами через DHL, участвовал в схемах отмывания денег

 
Elta
ru.DELFI.lt
Airbus 332
Airbus 332
ФОТО: Minh K Tran | Shutterstock

Посылки со взрывными устройствами из Вильнюса в Германию, Великобританию и Польшу по заданию Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России в прошлом году отправлял гражданин Литвы Александр Шуранов, сообщает Исследовательский отдел LRT.

Правда, по его данным, человек, отправлявший посылки через филиал компании DHL в Вильнюсе, подписывался именем Игоря Прудникова.

Однако завербованный спецслужбами А. Шуранов имел связи с Россией задолго до организованных диверсий.

По данным международной группы журналистских расследований, в 2015 году мужчина с литовским гражданством и его сообщники создали в Польше компанию Recyclix, через которую обманом выманили у клиентов почти 40 млн евро. Еще около 645 млн евро было украдено через схему группировки Juicy Fields.

В настоящее время А. Шуранов находится под стражей.

Осенью Wall Street Journal сообщила, что зажигательные устройства, отправленные летом из Литвы в Великобританию и Германию на самолетах DHL, были частью тайной российской операции.

Обе посылки из Литвы предназначались одному и тому же адресату в Великобритании, одна партия загорелась в Лейпциге (Германия) до погрузки на грузовой самолет, а другая – на складе DHL в Бирмингеме (Великобритания). Посылки из Литвы были отправлены 19 июля, а оба пожара вспыхнули в ночь с 20 на 21 июля.

По словам Wall Street Journal, целью этой российской операции была передача посылок с зажигательными устройствами на пассажирские или грузовые самолеты, летевшие в США и Канаду, с целью вызвать в них пожары.

Как сообщал тогда портал LRT.lt, отправитель самовоспламеняющихся посылок использовал фальшивое имя и указал адрес, по которому получатель посылок не проживал.

Данные, имеющиеся в распоряжении LRT, также указывают на то, что были и другие посылки от того же отправителя, но они не были отправлены авиапочтой, поэтому угрозы для авиации не было. Предполагается, что отправитель оплатил услуги наличными

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