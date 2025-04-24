СМИ: гражданин Литвы, организовавший перевозки посылок со взрывными устройствами через DHL, участвовал в схемах отмывания денег

Осенью Wall Street Journal сообщила, что зажигательные устройства, отправленные летом из Литвы в Великобританию и Германию на самолетах DHL, были частью тайной российской операции.

По данным международной группы журналистских расследований, в 2015 году мужчина с литовским гражданством и его сообщники создали в Польше компанию Recyclix, через которую обманом выманили у клиентов почти 40 млн евро. Еще около 645 млн евро было украдено через схему группировки Juicy Fields.

Правда, по его данным, человек, отправлявший посылки через филиал компании DHL в Вильнюсе, подписывался именем Игоря Прудникова.

Обе посылки из Литвы предназначались одному и тому же адресату в Великобритании, одна партия загорелась в Лейпциге (Германия) до погрузки на грузовой самолет, а другая – на складе DHL в Бирмингеме (Великобритания). Посылки из Литвы были отправлены 19 июля, а оба пожара вспыхнули в ночь с 20 на 21 июля.

По словам Wall Street Journal, целью этой российской операции была передача посылок с зажигательными устройствами на пассажирские или грузовые самолеты, летевшие в США и Канаду, с целью вызвать в них пожары.

Как сообщал тогда портал LRT.lt, отправитель самовоспламеняющихся посылок использовал фальшивое имя и указал адрес, по которому получатель посылок не проживал.