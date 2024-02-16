СМИ: часть средств BaltCap Степуконис мог потерять через рискованные инвестиции

Издание сообщило, что три компании фонда – Žvirgždaičių energija, Nullus и польская компания En Efficiency Pl – предъявили Степуконису и платформе по торговле ценными бумагами Interactive Brokers новые претензии на сумму 5,48 млн евро.
В среду Вильнюсский окружной суд удовлетворил это ходатайство и применил в отношении Степукониса и Interactive Brokers Central Europe Zrt меры временной защиты.
"По нашим данным, часть средств была использована для азартных игр, а часть – для инвестирования в рискованные финансовые инструменты через интернет-платформу Interactive Brokers Central Europe. Эти средства, насколько нам известно, пропали", – прокомментировала изданию vz.lt Довиле Армалите, адвокат компании TGS Baltic, представляющей BaltCap.
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