СМИ: Бумблаускас, Валатка, Авулис, Барисас и Валюнас были членами коммунистической партии

Согласно публикации, в архивах проверили информацию о людях, которые, по данным журнала Reitingai и портала delfi считаются самыми влиятельными в Литве.

Издание 15min.lt выяснило, что Бумблаускас стал членом компартии в 1984 г. На вопрос, почему он об этом не сообщал, историк ответил, что об этом никто не спрашивал.

"Меня никто не спрашивал. Я не знаю, надо ли размахивать этой картой", – сказал он, заметив, что вернул партийный билет в 1989 г.

Между тем политический обозреватель Валатка, главный редактор издания Verslo žiniоs Барисас, представитель адвокатской конторы Ellex Valiunas Валюнас и владелец компании Hanner Group Авулис вступили в партию намного позже – перед восстановлением независимости.

Из них только Валатка, который стал членом партии в июле 1989 года, в публичных источниках указал, что был коммунистом. Он утверждает, что вернули партбилет в марте 1990 г. и признал, что "было бы намного приятнее, если бы такой записи в его биографии не было".