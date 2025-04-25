2025.04.25 07:04

СМИ: более половины медучреждений не соответствуют минимальным требованиям доступности

 
Elta
ru.DELFI.lt
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

По данным Агентства по защите прав лиц с ограниченными возможностями, более половины медицинских учреждений страны не соответствуют даже минимальным требованиям доступности, сообщает LRT.

По словам представителя агентства Анны Сташявичене, пороги и коридоры наименее приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

Заместитель директора Вильнюсской центральной поликлиники Миндаугас Казлаускас признает, что проблема существует, но подчеркивает, что некоторые помещения в старых зданиях сложно приспособить к нуждам людей с ограниченными возможностями.

„В некоторых случаях помещения сложно приспособить, и на это уходит много времени, поскольку это и культурное наследие, и старые здания, которые необходимо модернизировать, а сделать это невозможно из-за определенных предыдущих технических решений“, – цитируются слова М. Казлаускаса в сообщении.

Однако, по его словам, Центральная поликлиника сотрудничает с Вильнюсским городским муниципалитетом в поиске способов приспособления помещений. Ожидается, что в этом году будет отремонтирована и адаптирована часть регистратур. Следует отметить, что по-прежнему не хватает тактильных покрытий, а в некоторых отделениях нет лифтов.

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