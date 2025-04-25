СМИ: более половины медучреждений не соответствуют минимальным требованиям доступности

По словам представителя агентства Анны Сташявичене, пороги и коридоры наименее приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

Заместитель директора Вильнюсской центральной поликлиники Миндаугас Казлаускас признает, что проблема существует, но подчеркивает, что некоторые помещения в старых зданиях сложно приспособить к нуждам людей с ограниченными возможностями.

„В некоторых случаях помещения сложно приспособить, и на это уходит много времени, поскольку это и культурное наследие, и старые здания, которые необходимо модернизировать, а сделать это невозможно из-за определенных предыдущих технических решений“, – цитируются слова М. Казлаускаса в сообщении.