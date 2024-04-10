СМИ: арестованный в Литве таджикский активист связан с террористическими организациями

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Dainius Sinkevičius

Арестованный в Литве таджикский оппозиционер Сулаймон Давлатов связан с террористическими организациями, это подтвердили порталу lrt.lt в Департаменте государственной безопасности (ДГБ).

По данным lrt.lt, Давлатов был арестован в Литве на два месяца. Такое решение суд принял на основании выводов ДГБ о том, что указанное лицо представляет угрозу национальной безопасности Литвы.

"ДГБ представил в Департамент миграции заключение, согласно которому Давлатов представляет угрозу безопасности литовского государства из-за своих связей с террористическими организациями, членами и сторонниками радикальных объединений, а также из-за распространения радикальных идей", – сообщили в ДГБ порталу lrt.lt.

По словам одного из представителей таджикской оппозиции Шарофидина Гадоева, в 2016 г. в Литве Давлатову было предоставлено политическое убежище. По мнению Гадоева, Давлатов преследуется по политическим мотивам.

По словам Гадоева, в 2014 г. Давлатов примкнул к оппозиционному движению "Группа 24", в результате чего авторитарные власти Таджикистана объявили его в розыск. У Давлатова свой бизнес в Литве, он владеет рестораном, трое его несовершеннолетних детей и беременная супруга также проживают в Литве.

Как заявил адвокат Давлатова Игнотас Сунгайла, решение об аресте его клиента на два месяца будет обжаловано в суде.

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