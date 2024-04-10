СМИ: арестованный в Литве таджикский активист связан с террористическими организациями

По данным lrt.lt, Давлатов был арестован в Литве на два месяца. Такое решение суд принял на основании выводов ДГБ о том, что указанное лицо представляет угрозу национальной безопасности Литвы.
"ДГБ представил в Департамент миграции заключение, согласно которому Давлатов представляет угрозу безопасности литовского государства из-за своих связей с террористическими организациями, членами и сторонниками радикальных объединений, а также из-за распространения радикальных идей", – сообщили в ДГБ порталу lrt.lt.
По словам одного из представителей таджикской оппозиции Шарофидина Гадоева, в 2016 г. в Литве Давлатову было предоставлено политическое убежище. По мнению Гадоева, Давлатов преследуется по политическим мотивам.
По словам Гадоева, в 2014 г. Давлатов примкнул к оппозиционному движению "Группа 24", в результате чего авторитарные власти Таджикистана объявили его в розыск. У Давлатова свой бизнес в Литве, он владеет рестораном, трое его несовершеннолетних детей и беременная супруга также проживают в Литве.
Как заявил адвокат Давлатова Игнотас Сунгайла, решение об аресте его клиента на два месяца будет обжаловано в суде.