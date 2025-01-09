СМИ: Адамкус останется в больнице под наблюдением до выходных

По словам врачей, сейчас экс-президента обследуют, он проходит различные процедуры.

„Состояние экс-президента стабильное, проводим необходимое обследование, планируем оставить его под наблюдением в больнице до выходных“, – сказали представители Сантаришкской клиники.

Напомним, что 98-летний Адамкус оказался в больнице на прошлой неделе. Портал TV3.lt сообщил, что ему стало плохо дома, он упал и ушибся.

Правда, по словам самого Адамкуса, ушибы - не проблема. Больше всего его беспокоят головокружения.

Из-за головокружений и болей он вынужден оставаться в больнице, несмотря на то, что ему хочется вернуться домой.