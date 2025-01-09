2025.01.09 14:28

СМИ: Адамкус останется в больнице под наблюдением до выходных

 
ru.DELFI.lt
Valdas Adamkus
Valdas Adamkus
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

На минувшей неделе в больницу попал экс-президент Литвы Валдас Адамкус. Он останется под наблюдением врачей до выходных, пишет портал Lrytas.lt.

По словам врачей, сейчас экс-президента обследуют, он проходит различные процедуры.

„Состояние экс-президента стабильное, проводим необходимое обследование, планируем оставить его под наблюдением в больнице до выходных“, – сказали представители Сантаришкской клиники.

Напомним, что 98-летний Адамкус оказался в больнице на прошлой неделе. Портал TV3.lt сообщил, что ему стало плохо дома, он упал и ушибся.

Правда, по словам самого Адамкуса, ушибы - не проблема. Больше всего его беспокоят головокружения.

Из-за головокружений и болей он вынужден оставаться в больнице, несмотря на то, что ему хочется вернуться домой.

„Ничего сказать не могу, хочу скорее встать на ноги и вернуться домой“, – сказал он о своем состоянии.

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