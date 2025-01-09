СМИ: Адамкус останется в больнице под наблюдением до выходных

По словам врачей, сейчас экс-президента обследуют, он проходит различные процедуры.
„Состояние экс-президента стабильное, проводим необходимое обследование, планируем оставить его под наблюдением в больнице до выходных“, – сказали представители Сантаришкской клиники.
Напомним, что 98-летний Адамкус оказался в больнице на прошлой неделе. Портал TV3.lt сообщил, что ему стало плохо дома, он упал и ушибся.
Правда, по словам самого Адамкуса, ушибы - не проблема. Больше всего его беспокоят головокружения.
Из-за головокружений и болей он вынужден оставаться в больнице, несмотря на то, что ему хочется вернуться домой.
„Ничего сказать не могу, хочу скорее встать на ноги и вернуться домой“, – сказал он о своем состоянии.