Смерть двух сестер, утопленных в реке: где находится их мать

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Гинтас Вайчюнас рассказал порталу tv3.lt, где сейчас находится подозреваемая в убийстве двух малолетних дочерей женщина.

"Она в Рокишкской психиатрической больнице", – сказал он.

По словам прокурора, по предварительным данным, женщина нуждается в лечении.

"Мы ждем точных данных от экспертов, точной формулировки выводов о ее психическом состоянии", – прибавил Вайчюнас.

Из реки Нерис, недалеко от Веркяй (Вильнюс), 3 сентября достали тела двух девочек - 2020 и 2022 г.р. Предполагают, что детей утопила их мать (1987 г.р.).