Смерть двух сестер, утопленных в реке: где находится их мать

 
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ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

В начале сентября этого года в Литве произошла страшная трагедия. Подозревают, что женщина утопила двух своих дочерей. За последний год – это четвертая подобного рода трагедия. Другие убившие своих детей женщины были больны, поэтому не могут отвечать за содеянное.

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Гинтас Вайчюнас рассказал порталу tv3.lt, где сейчас находится подозреваемая в убийстве двух малолетних дочерей женщина.

"Она в Рокишкской психиатрической больнице", – сказал он.

По словам прокурора, по предварительным данным, женщина нуждается в лечении.

"Мы ждем точных данных от экспертов, точной формулировки выводов о ее психическом состоянии", – прибавил Вайчюнас.

Из реки Нерис, недалеко от Веркяй (Вильнюс), 3 сентября достали тела двух девочек - 2020 и 2022 г.р. Предполагают, что детей утопила их мать (1987 г.р.).

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что подозреваемая, которая работала в отделе кадров департамента, с 2021 года находилась в отпуске по уходу за детьми. Ранее уже сообщалось, что мать, которую подозревают в убийстве дочерей, работала в полиции, но не была сотрудницей правоохраны. Она работала в отделе кадров. Коллеги охарактеризовали ее как ответственную и дотошную работницу, которая отличалась замкнутым характером.

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