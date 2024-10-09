Смелые заявления синоптиков: снова вернется литовское лето

Днем ожидается переменная облачность, только на западе будет меньше прояснений. Местами пройдут дожди. Осадки прогнозируют в большинстве районов страны. Особенно сильные дожди ожидаются на взморье и в западных районах, меньше осадков будет на востоке.

День будет теплым. Воздух прогреется с 15 до 20 градусов.

В ночь на четверг будут идти небольшие дожди. Только на этот раз дождевые облака достигнут восточных районов, а за западе осадков будет меньше. Ночью будет 9–14 градусов тепла.