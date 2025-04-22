Служение покойного Папы Франциска положительно оценивают 76% литовцев

Данные опроса, проведенного 8-24 марта, показывают, что 76 проц. жителей Литвы, принявших участие в опросе, оценили Папу Римского Франциску положительно. Только десятая часть опрошенных высказала иное мнение – 9 процентов литовцев указали, что относятся к Папе Римско-католической церкви отрицательно.
Оставшиеся 15 проц. участников опроса не имели никакого мнения о Папе Франциске или не ответили на вопрос о том, как они к нему относятся.
Кроме того, данные опроса показывают, что женщины, жители старше 65 лет и респонденты с самым низким семейным доходом более благосклонно оценивали Папу Франциска.
Директор Baltijos tyrimai Раса Алишаускене отмечает, что за последние 12 лет своего служения Папу Римского Франциска жители Литвы 10 раз вносили его в пятерку самых популярных людей мира.
„С 2013 года, когда был избран Папа Римский Франциск, жители Литвы 10 раз называли его в числе пяти самых популярных людей года. Из них 3 раза он был назван вторым после президента США – в 2013, 2018 и 2019 годах“, - рассказала Elta Р. Алишаускене.
Репрезентативный опрос жителей Литвы 8-24 марта текущего года проводила исследовательская компания рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai. Всего было опрошено 1 020 взрослых жителей Литвы. Исследование проводилось в 115 точках выборки. Методом опроса было личное интервью на дому у респондентов.
Результаты опроса отражают мнение жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту и типу населенного пункта. Погрешность результатов не превышает 3,1 процентных пункта.