Служение покойного Папы Франциска положительно оценивают 76% литовцев

Данные опроса, проведенного 8-24 марта, показывают, что 76 проц. жителей Литвы, принявших участие в опросе, оценили Папу Римского Франциску положительно. Только десятая часть опрошенных высказала иное мнение – 9 процентов литовцев указали, что относятся к Папе Римско-католической церкви отрицательно.

Оставшиеся 15 проц. участников опроса не имели никакого мнения о Папе Франциске или не ответили на вопрос о том, как они к нему относятся.

Кроме того, данные опроса показывают, что женщины, жители старше 65 лет и респонденты с самым низким семейным доходом более благосклонно оценивали Папу Франциска.