Службы разослали предупреждение, самой сложной ситуация будет ночью

„Самые сильные порывы ветра прогнозируют в пятницу вечером и в субботу ночью около моря. В субботу днем ветер успокоится, только местами сохранятся порывы до 15–20 м/с.

Рекомендации: уберите с балконов и со дворов вещи, которые может унести ветер или хорошо закрепите их. Если вам надо выйти на улицу, хорошо оденьтесь. Не оставляйте автомобили под деревьями. Плотно закройте окна и двери. Укрепите временные постройки, конструкции и оборудование. Будьте внимательны на дорогах и на улице’’, – сообщают синоптики.