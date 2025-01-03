2025.01.03 13:18

Службы разослали предупреждение, самой сложной ситуация будет ночью

 
ru.DELFI.lt
Tarnybų įspėjimas
Tarnybų įspėjimas
ФОТО: Delfi

В пятницу в Литве на телефоны жителей пришло сообщение об угрозе стихии и рекомендации.

„Самые сильные порывы ветра прогнозируют в пятницу вечером и в субботу ночью около моря. В субботу днем ветер успокоится, только местами сохранятся порывы до 15–20 м/с.

Рекомендации: уберите с балконов и со дворов вещи, которые может унести ветер или хорошо закрепите их. Если вам надо выйти на улицу, хорошо оденьтесь. Не оставляйте автомобили под деревьями. Плотно закройте окна и двери. Укрепите временные постройки, конструкции и оборудование. Будьте внимательны на дорогах и на улице’’, – сообщают синоптики.

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