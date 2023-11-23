Службы рассказали, где выпало больше всего снега

 
что ждет вечером
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Службы информируют, что, по данным на 14 ч., температура воздуха на всей территории Литвы. Теплее всего сегодня на западе страны - 8–10 градусов тепла. Холоднее всего - на северо-востоке, около -2°C. Самое сложное положение фиксируется на северо-востоке страны.

В четверг жители Клайпеды делятся новым сообщением. Службы предупреждают о приближении сильного ветра.

"Департамент пожарной безопасности и спасения информирует: сегодня и завтра усилится ветер, порывы будут достигать 21-26 м/с, у моря до 30 м/с. Позаботьтесь о своей безопасности и о безопасности своего имущества, предупредите других", – сказано в сообщении.

Perspėjimas

На большей части территории Литвы идет дождь. Больше всего осадков, если считать с 8 ч., выпало в Тельшяй (24,7 мм), Ретавасе (18,2 мм), Плунге (16 мм) и Шилуте (15,8 мм). В этих городах шел сильный дождь (за ≤12 ч. выпало ≥15 мм).

По данным на 14 ч., самый большой слой снега образовался на северо-востоке страны (до 14–17 см). Из-за метели местами сугробы могут быть еще выше.

Сильный ветер (13–14 ч.) фиксировался на западе и юго-западе страны, там порывы достигали 15–20 м/с, фиксируются отдельные порывы до 24–25 м/с. Прогнозируют, что в пятницу ночь ветер должен немного успокоится.

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