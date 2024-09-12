2024.09.12 13:51

Службы предупреждают: ждет сильный ливень

 
сообщается, где осадки будут самыми сильными
ru.DELFI.lt
Orų modelis
Orų modelis
ФОТО: Orų modelis

Кажется, летнее тепло понемногу уходит из Литвы. Службы уже сообщают об обильных осадках. По словам синоптиков, сегодня и завтра (в пятницу) ожидается дождь – местами сильный. К вечеру усилится порывистый ветер.

Работники компании Grinda информируют, что следят за ситуацией: „Бригады дежурят круглосуточно, если дождь будет очень сильным, мы готовы вызвать больше бригад.

Если дождь – осадки или поваленные деревья – доставят неудобства, звоните по номеру 1355’’.

На странице „Погода и климат в Литве“ сообщается, что сегодня Литва разделена на три части. На западе страны пасмурно и холодно (+15 +17°C), на востоке облачно и дождливо (+17 +19°C). Между ними тепло (+20 +22°C) и светит солнце.

„Сегодня вечером с юга на восток постепенно придет массив интенсивных осадков. В пятницу ночью и днем пройдут дожди, местами сильные. Модели до пятничного вечера показывают на востоке страны до 15-40 мм осадков. В остальной части дожди также пройдут, но и будет меньше. Итак, пыли не останется, трава станет зеленее.

С воскресенья снова станет сухо и тепло. Осень увидим только по желтеющим листьям и коротким дням’’.

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