Службы предупреждают: ожидается сильный снегопад

 
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ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius
Синоптики прогнозируют, что погода на этой неделе будет зимняя, а дорожные службы рассказали, где выпало больше всего снега и где еще прогнозируют осадки.

В понедельник утром самый толстый снежный покров был в Таурагнай (Утенский район) – 15 см, Швенчёнисе – 14 см, Табокине (Биржайский район) и Лецкаве (Мажейкяйский район) – 8 см.

Сплошного снежного покрова не было в Сувалькии, в части южных районов, в низовьях Немана, в окрестностях Каунаса, Кедайняй, Радвилишкиса и Паневежиса (см. карту).

До пятничного вечера снег прогнозируют на востоке Литвы и у моря (до 10–20 мм). Меньше всего снега выпадет в Сувалькии и окрестностях Пагегяй–Таураге–Юрбаркаса (до 2–7 мм).

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