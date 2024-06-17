Службы предупреждают о ливне в Вильнюсе: уже идет подготовка, проверяются основные маршруты

Во вторник облака во многих местах будут разреженными, чаще будет светить солнце, лишь кое-где пройдут более густые дождевые облака, из которых на короткое время выпадет дождь, и прогремит гроза. Ветер юго-западный, западный умеренный, во время гроз порывы местами достигают 15 м/с. Днем температура повысится до 24-29 градусов, на побережье - до 21-23 градусов.

В среду область низкого давления приблизится с юго-запада. Ночью в северо-западной части страны тучи сгустятся, во многих местах кратковременно пойдет дождь, местами сильный и с грозами, а в юго-восточной части страны небо прояснится, вероятность дождя меньше. Слабый западный, юго-западный ветер сменится на южный, юго-восточный. Температура опустится до 12-17 градусов тепла. В среду будет облачно с прояснениями, во многих районах временами пойдет дождь, местами сильный, во многих местах, но преимущественно в юго-восточной части страны, пройдут грозы. Наиболее мощные облака должны сформироваться в юго-восточных районах, где местами возникнет шквал (внезапное и сильное усиление скорости ветра за короткое время), во время которого порывы ветра достигнут 15-20 м/с, может выпасть град. Температура в Литве будет очень контрастной: на северо-западе страны она прогреется лишь до 17-22 градусов, а на юго-востоке страны еще прогреется до 23-28 градусов.