2025.01.14 11:09

Службы обращаются к жителям: если возможно, откажитесь от поездок

 
улицы Вильнюса превратились в каток
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ru.DELFI.lt
Slidūs šaligatviai Vilnius
Slidūs šaligatviai Vilnius
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Литовская гидрометеорологическая служба 13 января предупредила, что во вторник условия будут сложными, прогнозировали гололед. Особенно сложной ситуация будет на востоке и на юге страны. „Падающие на холодную поверхность капли дождя или морось замерзают, образуется гололед. На улицах очень скользко. Безопаснее было бы отказаться от ненужных поездок или проявлять максимальную осторожность“, – предупредила синоптик Эльвира Латвенайте.

Ледяной дождь - это разновидность осадков и одна из форм обледенения. Коркой льда покрываются все поверхности - и дороги, и тротуары, и сучья деревьев.

В среду, по данным ЛГМС, атмосферное давление поднимется, облака рассеются. Особых осадков в этот день не ожидается. Утром местами еще будет скользко. Воздух прогреется до 1–5 градусов тепла.

Улицы Вильнюса во вторник превратились в каток, в больницах - масса пострадавших.

„Поток людей с травмами растет: с 8 до 10.30 ч. обратились 53 пациента с травмами. В среднем за сутки наша больница принимает 100 людей с травмами. Чаще всего люди обращаются из-за переломов лучевых костей или лодыжек. Травмы нетяжелые, люди просто поскальзываются и неудачно падают“, – сказала представитель Республиканской вильнюсской университетской больницы Даля Смагураускайте.

По ее словам, с травмами поступают люди разного возраста.

Вильнюсский муниципалитет предупреждает, что во вторник идет ледяной дождь, дороги и тротуары скользкие.

„Коммунальные службы утром провели превентивную посыпку улиц и тротуаров, сейчас поверхности посыпают мелким гравием“, – пишут в фейсбуке представители муниципалитета.

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