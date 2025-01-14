Службы обращаются к жителям: если возможно, откажитесь от поездок

Ледяной дождь - это разновидность осадков и одна из форм обледенения. Коркой льда покрываются все поверхности - и дороги, и тротуары, и сучья деревьев.
В среду, по данным ЛГМС, атмосферное давление поднимется, облака рассеются. Особых осадков в этот день не ожидается. Утром местами еще будет скользко. Воздух прогреется до 1–5 градусов тепла.
Улицы Вильнюса во вторник превратились в каток, в больницах - масса пострадавших.
„Поток людей с травмами растет: с 8 до 10.30 ч. обратились 53 пациента с травмами. В среднем за сутки наша больница принимает 100 людей с травмами. Чаще всего люди обращаются из-за переломов лучевых костей или лодыжек. Травмы нетяжелые, люди просто поскальзываются и неудачно падают“, – сказала представитель Республиканской вильнюсской университетской больницы Даля Смагураускайте.
По ее словам, с травмами поступают люди разного возраста.
Вильнюсский муниципалитет предупреждает, что во вторник идет ледяной дождь, дороги и тротуары скользкие.
„Коммунальные службы утром провели превентивную посыпку улиц и тротуаров, сейчас поверхности посыпают мелким гравием“, – пишут в фейсбуке представители муниципалитета.