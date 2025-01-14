Службы обращаются к жителям: если возможно, откажитесь от поездок

Ледяной дождь - это разновидность осадков и одна из форм обледенения. Коркой льда покрываются все поверхности - и дороги, и тротуары, и сучья деревьев.

В среду, по данным ЛГМС, атмосферное давление поднимется, облака рассеются. Особых осадков в этот день не ожидается. Утром местами еще будет скользко. Воздух прогреется до 1–5 градусов тепла.

Улицы Вильнюса во вторник превратились в каток, в больницах - масса пострадавших.