Служба занятости: в сфере общепита – вдвое больше увольнений, чем в прошлом году

„Может показаться, что 4 уведомления – это совсем немного, но речь идет о 230 человек, которые будут уволены именно в этом секторе. За весь 2024 год в этом секторе было уволено около 100 работников“, – поделилась цифрами Б. Блаващюнене на конференции „Вызовы для литовского бизнеса“ в понедельник.

По словам директора Департамента организации обслуживания Службы занятости Бригиты Блаващюнене, в первом квартале этого года из-за банкротств в сфере общественного питания было 4 случая массового увольнения работников (уволено более 10 работников за 30 дней).

„Ни в одной стране повышение НДС для сферы общественного питания не оправдалось“, – сказала глава АГРЛ.

С учетом роста числа банкротств и увольнений работников в этом секторе, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Литвы (АГРЛ) Эвалда Шишкаускене заявила, что повышение НДС нигде не сработало.

Б. Блаващюнене также напомнила, что этот вопрос чрезвычайно актуален для регионов и сельской местности, поскольку там больше всего долгосрочных безработных, и решение этого вопроса также может быть актуальным.

Льгота действовала с 2021 по 2023 год, когда мир страдал от пандемии COVID. Тогда для предприятий общепита действовал 9-процентный НДС, но в 2024 году ставку вернули к обычному проценту – 21. По мнению участников конференции, это решение могло способствовать увеличению этих цифр.

По словам Э. Шишкаускене, сейчас в тех странах, где в прошлом году не было льготной ставки НДС для предприятий общественного питания, сектор общественного питания испытывает трудности. Многие страны рассматривают возможность возврата льготного налога.

Бизнес все еще чувствует себя невыслушанным

Э. Шишкаускене также сказала, что сожалеет о том, что Минфин не провел анализ того, как бы выглядела ситуация в прошлом году, если бы вместо 21 проц. НДС оставили 9 проц. или 12 проц.