Служба занятости: в начале года активизировались как работодатели, так и ищущие работу

"В этом году активизация поиска работников обусловила увеличившиеся потоки людей, возвращающихся на рынок труда. Более интенсивный возврат на рынок труда зафиксирован в 55 муниципалитетах страны", – цитируется в пресс-релизе руководитель отдела мониторинга и анализа Службы занятости Ю. Земблите.
По данным службы, за первый месяц текущего года работодатели объявили о 13,1 тыс. вакансий, что в полтора раза больше, чем в декабре.
Количество вакансий увеличилось во всех бизнес-секторах, за исключением операций с недвижимостью.
Наибольшую потребность в работниках испытывали предприятия, действующие в сфере производства, администрирования и обслуживания, а также предприятия оптовой и розничной торговли и ремонта автомобилей.
За последние 12 месяцев больше всего вакансий в январе предлагалось водителям автобусов, механикам промышленных и сельскохозяйственных машин, рабочим грибных ферм, сантехникам и монтажникам трубопроводов, директорам по продажам и маркетингу, машинистам локомотивов.
Сообщается, что на рынок труда вернулись 15,9 тыс. ищущих работу – на 3,6 тыс. человек больше, чем в декабре. Количество трудоустроившихся выросло во всех секторах, кроме сектора государственного управления, культурно-развлекательного и рекреационного секторов.
Еще 9,4 тыс. ищущих работу выбрали самозанятость по бизнес-сертификату, а 3,3 тыс. были вовлечены в меры по поддержке занятости – субсидированное трудоустройство, получение востребованных на рынке труда профессий, поддержка мобильности.
"Несмотря на более активный возврат клиентов на рынок труда, зимой мы фиксируем обычный для нашей страны рост безработицы – безработица за месяц выросла на 0,2 проц. пункта – до 9,3 проц.", – сказала Ю. Земблите.
Безработица среди молодежи до 24 лет в январе выросла больше, однако она по-прежнему ниже уровня безработицы среди людей старше 50 лет или среднего показателя безработицы по стране.
В настоящее время насчитывается 165,8 тыс. безработных, из них 64,4 тыс. – люди старше 50 лет, 17,7 тыс. – моложе 25 лет.
Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Калварийском, Игналинском районном, Кельмском районном и Биржайском районном муниципалитетах, самый низкий – в Неринге, в Клайпедском районном и Бирштонском муниципалитетах.
Уровень занятости в январе практически не изменился, по данным службы, в стране насчитывается 1,45 млн трудящихся, что на 1 тыс. меньше, чем на 1 января.