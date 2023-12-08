Служба занятости: в Литве зарегистрировано более 150 000 человек со статусом безработного

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

Сезонность на рынке труда становится все заметнее – характерное для зимы замедление отразилось на показателях рынка труда последнего осеннего месяца: на рынок труда вернулось меньше соискателей, незначительно увеличилась регистрируемая безработица, сообщает Служба занятости.

На 1 декабря в стране было зарегистрировано 150,3 тыс. человек со статусом безработного.

Это на 2,8% больше, чем месяц назад. Число клиентов Службы занятости – на 3,1% выше, чем год назад.

Зарегистрированная безработица в стране в ноябре выросла на 0,2 проц. пункта, а безработные составили 8,4% трудоспособного населения страны.

В последний месяц осени к работе приступили 15,6 тыс. клиентов – на 14,6% меньше, чем в октябре.

Еще 7,5 тыс. человек (-11,4%) начали самостоятельную деятельность после приобретения бизнес-удостоверений.

Больше всего сократилось количество начавших работать неквалифицированными рабочими (-19,4%), меньше всего сократилось количество начавших работать на квалифицированных работах (13,6%).

С начала года при посредничестве Службы занятости трудоустроено 191,1 тыс. соискателей работы – на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце в Отдел обслуживания клиентов Службы занятости обратились 24,3 тыс. жителей – на 2,9% меньше, чем в октябре.

Уровень занятости в ноябре снизился, но спрос на работу был несколько выше – работодатели подали на платформу вакансий Службы занятости на 0,8 тыс. (5,1%) больше объявлений о вакансиях, чем в октябре – 15,7 тыс.

Однако общее количество вакансий остается на 11,3% (2 тыс.) меньше, чем в прошлом году.

Больше всего снизился спрос на неквалифицированных рабочих – количество вакансий для них было на пятую часть (21,5%) меньше, чем год назад.

Больше всего предложений о работе в прошлом месяце поступило для водителей транспортных средств, уборщиков офисов, отелей и других учреждений, горничных и помощниц, поваров, продавцов, электриков и сварщиков.

На 1 декабря в стране работало 1,47 млн ​​человек – на 1,1 тыс. человек (0,08%) больше, чем месяц назад.

Число занятых больше всего увеличилось в секторах образования, здравоохранения, социальной работы, оптовой и розничной торговли.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии