Служба занятости: в Литве зарегистрировано более 150 000 человек со статусом безработного

На 1 декабря в стране было зарегистрировано 150,3 тыс. человек со статусом безработного.

Это на 2,8% больше, чем месяц назад. Число клиентов Службы занятости – на 3,1% выше, чем год назад.

Зарегистрированная безработица в стране в ноябре выросла на 0,2 проц. пункта, а безработные составили 8,4% трудоспособного населения страны.

В последний месяц осени к работе приступили 15,6 тыс. клиентов – на 14,6% меньше, чем в октябре.

Еще 7,5 тыс. человек (-11,4%) начали самостоятельную деятельность после приобретения бизнес-удостоверений.

Больше всего сократилось количество начавших работать неквалифицированными рабочими (-19,4%), меньше всего сократилось количество начавших работать на квалифицированных работах (13,6%).

С начала года при посредничестве Службы занятости трудоустроено 191,1 тыс. соискателей работы – на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце в Отдел обслуживания клиентов Службы занятости обратились 24,3 тыс. жителей – на 2,9% меньше, чем в октябре.