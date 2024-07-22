Служба занятости: в Литве растет число работников из стран Азии и Африки

По данным Службы занятости, в этом году наименьший рост приезжих фиксировался среди россиян – в Литве трудоустроились всего 26 человек. Незначительно изменилось и число работающих украинцев – оно выросло на 1,7 тыс. А вот число белорусов на рынке труда выросло на десятую часть – на 4,3 тыс.

Однако наиболее существенные изменения отображаются в статистике граждан, прибывших из стран Азии и Африки. Число граждан Индии, работающих в стране, выросло даже в два с половиной раза – за год их прибыло 2,5 тыс.

Число узбеков выросло вдвое – рынок пополнили 3,4 тыс. новых работников, таджиков и азербайджанцев –в полтора раза, соответственно – 1,9 тыс. и 1,5 тыс.