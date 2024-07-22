Служба занятости: в Литве растет число работников из стран Азии и Африки

По данным Службы занятости, в этом году наименьший рост приезжих фиксировался среди россиян – в Литве трудоустроились всего 26 человек. Незначительно изменилось и число работающих украинцев – оно выросло на 1,7 тыс. А вот число белорусов на рынке труда выросло на десятую часть – на 4,3 тыс.
Однако наиболее существенные изменения отображаются в статистике граждан, прибывших из стран Азии и Африки. Число граждан Индии, работающих в стране, выросло даже в два с половиной раза – за год их прибыло 2,5 тыс.
Число узбеков выросло вдвое – рынок пополнили 3,4 тыс. новых работников, таджиков и азербайджанцев –в полтора раза, соответственно – 1,9 тыс. и 1,5 тыс.
Впервые в ТОП-20 по численности трудоустроенных граждан третьих стран вошли граждане Зимбабве и Бангладеш. По данным Службы занятости на1 июля, в Литве работают более 200 граждан Зимбабве, в то время как год назад их было менее десяти.
Число прибывших из Африки на сегодняшний день составляет 1,4 тыс. – граждане 40 стран этого континента. Число африканцев за год выросло на 600 человек – в прошлом году работало 800. Основная доля приезжих на рынке труда приходится на Нигерию: в этом году их было 330, в прошлом году – 266.
Также – на Зимбабве (216), Камерун (179), Египет (175), Марокко (134), Гану (95), Алжир (39), Кению (35), Тунис (28), Эритрею (21) и Южную Африку (20).
Большинство из них выполняют работу средней квалификации (52 проц.), высококвалифицированную – 29 проц., неквалифицированную – 19 проц. Большинство работников из Африки работают в Вильнюсе и Каунасе.
Африканцы в основном работают водителями грузовых транспортных средств по международным маршрутам (224), служащими информационных центров по работе с клиентами (86), работниками предприятий быстрого питания (24), финансовыми аналитиками (20), организационно-методическими аналитиками (19), техническими торговыми представителями (11), помощниками на кухне (11), специалистами-менеджерами по логистике (11).
По данным на 1 июля, половина из трудоустроенных в Литве граждан третьих стран (74,1 тыс.) работали на транспортных и складских предприятиях. Примерно одна шестая (24 тыс.) – в строительной сфере, одна десятая (14,5 тыс.) – в обрабатывающей промышленности. В информационно-коммуникационной сфере – 5,9 тыс. граждан третьих стран, в сфере гостинично-ресторанных услуг – 5,4 тыс.
Во всех отраслях, кроме информационно-коммуникационной, а также транспортно-складской, большинство участников рынка труда составляют украинцы. В информационно-коммуникационном и транспортном секторах большинство составляют белорусы.
В сфере информационно-коммуникационных технологий основную долю работников из стран, не входящих в ЕС, составляют белорусы – 63,9 проц., в транспортной отрасли – 47,2 проц.
Большинство граждан третьих стран в Литве занято на должностях средней квалификации (117,3 тыс. или 84,8 проц.), из них большинство работают водителями и операторами передвижной техники, операторами стационарного оборудования и машин, сборщиками (77 тыс.).