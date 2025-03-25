2025.03.25 12:18

Служба занятости: в Литве каждый пятый безработный ищет работу более года

 
ru.DELFI.lt
ELTA
nedarbas
nedarbas
ФОТО: WichM | Shutterstock

По данным Службы занятости, каждый пятый зарегистрированный безработный в стране является длительно безработным. По состоянию на январь почти 31 тыс. жителей трудоспособного возраста были безработными более года. Это на 4,4 проц. меньше, чем год назад.

По данным службы, в прошлом году на рынок труда вернулись 23,7 тыс. длительно безработных – на 3,1 проц. больше, чем в 2023 году. Еще 23,4 тыс. начали самостоятельную деятельность по лицензии на предпринимательскую деятельность. В мерах активной политики на рынке труда приняли участие 3 тыс. человек, из которых 700 были трудоустроены в рамках мер поддерживаемой занятости.

Наибольшее количество длительно безработных в начале этого года было в Лаздийском районе (37 проц.), Игналинском районе (29 проц.) и Казлу-Руде (29 проц.). Самые низкие показатели зафиксированы в Нерингском и Скуодском районном (по 9 проц.) самоуправлениях.

В Вильнюсском регионе почти каждый пятый ищущий работу клиент является длительно безработным (всего 11,2 тыс.). Только 51 клиент, изъявивший желание получить квалификацию, рассматривают возможность переквалификации.

Среди длительно безработных было 1,9 тыс. человек без среднего образования, 2,3 тыс. имели среднее образование, а в Укмергском самоуправлении 37 проц. лиц не имели среднего образования.

Другим важным аспектом является то, что наибольшую долю (54 проц.) в структуре длительно безработных составляют люди старше 50 лет (16,5 тыс. человек). Из них пятая часть – люди в возрасте 60+ (6,5 тыс.). Наименьшее количество длительно безработных приходится на молодежь в возрасте до 29 лет (8,8 проц.).

В то же время, по оценкам Службы занятости, в прошлом году в мерах поддержки обучения начали участвовать 60 проц. длительно безработных – 1,8 тысячи человек выбрали востребованные на рынке труда профессии – работника по индивидуальному уходу, помощника медсестры, бухгалтера, помощника воспитателя дошкольного учреждения, электрика.

По данным службы, по состоянию на 1 марта в стране было зарегистрировано 166,6 тыс. безработных. Уровень безработицы в стране составлял 9,2 проц.

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