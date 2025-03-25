Служба занятости: в Литве каждый пятый безработный ищет работу более года

По данным службы, в прошлом году на рынок труда вернулись 23,7 тыс. длительно безработных – на 3,1 проц. больше, чем в 2023 году. Еще 23,4 тыс. начали самостоятельную деятельность по лицензии на предпринимательскую деятельность. В мерах активной политики на рынке труда приняли участие 3 тыс. человек, из которых 700 были трудоустроены в рамках мер поддерживаемой занятости.