Служба занятости: в декабре в стране выросла официальная безработица

По данным службы, снижался и спрос на работников – в прошлом месяце работодатели заявили о 8,4 тыс. вакансиях. Это наименьшее количество официальных предложений работы в Службе занятости в прошлом году.

„Рост официальной безработицы вызван снижением трудоустройства клиентов и увеличением количества лиц, возвращающихся с мер временного трудоустройства. Однако положительная тенденция сохранилась – в декабре было зарегистрировано на 2,3 проц. новых клиентов меньше, чем в предыдущем месяце“, – цитируются в сообщении слова начальника отдела мониторинга и анализа Службы занятости Юргиты Земблите.

По данным Службы занятости, официальная безработица в декабре выросла на 0,3 проц. пункта и к 1 января достигла 9 проц. Общее число официальных безработных, зарегистрированных в Службе занятости, увеличилось на 6,1 тыс. и достигло 163,6 тыс. человек.

Несмотря на замедление на рынке труда, число клиентов Службы занятости, трудоустроившихся в декабре, составило было на 14,8 проц. выше, чем в аналогичный прошлогодний период – к работе приступили 14,1 тыс. человек. Самозанятость по бизнес-сертификатам выбрало почти столько же клиентов, сколько и в декабре прошлого года – 6 тыс.

Однако клиенты Службы занятости трудоустраивались более пассивно почти по всей стране (в 57 муниципалитетах), во всех отраслях деятельности и во всех основных профессиональных группах, от руководителей до неквалифицированных рабочих.