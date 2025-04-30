Служба занятости: ситуация на рынке труда Литвы в ближайшее время улучшится

По ее словам, в апреле барометр Литвы снизился на 1,6 пункта и остался в положительной зоне – 101,1%. В то же время компонент, прогнозирующий безработицу, сократился до 100,5 (-2,8 пункта), а компонент занятости – до 101,7% (-0,4%).
„Прогнозируется, что ситуация на рынке труда Литвы в течение следующих трех месяцев немного улучшится. Об этом же свидетельствуют и анализируемые нами данные: становится больше предложений сезонной работы, больше людей трудоустраивается, а зарегистрированная безработица снижается“, - цитируется в сообщении аналитик Отдела мониторинга и анализа Службы занятости Аудроне Буткене.
Тем временем оптимизм на европейских рынках труда сокращается. Прогнозируемый компонент безработицы в апреле остался неизменным (98,9%) и указывает на то, что безработица на континенте немного вырастет. Компонент прогноза занятости снизился на 0,3%, но остается выше нейтрального порога в 100,1, что указывает на осторожный оптимизм на рынках труда.
„Европейские государственные службы занятости по-прежнему не видят перемен на своих рынках труда“, - цитируется в сообщении руководитель отдела прогнозирования IAB Энцо Вебер.
Европейский барометр рынка труда – это ключевой ежемесячный показатель, основанный на опросе 17 местных или региональных государственных служб занятости. Исследование проводится совместно службами занятости и Институтом исследований занятости с июня 2018 года.