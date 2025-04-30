Служба занятости: ситуация на рынке труда Литвы в ближайшее время улучшится

По ее словам, в апреле барометр Литвы снизился на 1,6 пункта и остался в положительной зоне – 101,1%. В то же время компонент, прогнозирующий безработицу, сократился до 100,5 (-2,8 пункта), а компонент занятости – до 101,7% (-0,4%).

„Прогнозируется, что ситуация на рынке труда Литвы в течение следующих трех месяцев немного улучшится. Об этом же свидетельствуют и анализируемые нами данные: становится больше предложений сезонной работы, больше людей трудоустраивается, а зарегистрированная безработица снижается“, - цитируется в сообщении аналитик Отдела мониторинга и анализа Службы занятости Аудроне Буткене.