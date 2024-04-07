Служба занятости: работодатели скептически относятся к модели четырехдневной рабочей недели

Согласно опросу, более половины (54%) работодателей утверждают, что не поддерживают идею сокращенной рабочей недели. Большинство из них – в секторах транспортно-складской деятельности, услуг размещения и общественного питания, строительства и сельского хозяйства. Здесь две трети работодателей не одобряют сокращение рабочей недели.
По данным Службы занятости, работодатели, которые не поддерживают сокращенную рабочую неделю, видят в такой организации труда больше недостатков, чем преимуществ. Большая часть из них (60%) считает, что сокращение рабочей недели затруднит организацию работы, а 77% говорят, что четырехдневная неделя не подходит для их деятельности.
Также каждый второй работодатель не согласен с тем, что сокращенная рабочая неделя приводит к повышению производительности или помогает снизить эксплуатационные расходы.
Узаконение четырехдневной рабочей недели поддержали бы или частично поддержали бы учреждения, занимающиеся электро-, газо- и пароснабжением, предприятия информационно-коммуникационной и финансово-страховой деятельности, а также учреждения государственного управления. Так ответили почти четверть (24%) респондентов.
Опрос показывает, что 75% работодателей считают, что сокращение рабочей недели повысит удовлетворенность сотрудников работой, 60% согласны с тем, что это повысит производительность сотрудников, а 51% согласен с тем, что в компанию или учреждение будет легче привлекать таланты.
Большинство работодателей, считающих, что более короткая рабочая неделя облегчит привлечение талантов, относятся к секторам финансово-страховой деятельности, электро-, газо- и пароснабжения, госуправления, профессиональной, научной и технической деятельности.
Однако почти половина (48%) согласны с тем, что такая организация работы подойдет не для каждого сотрудника. Треть (29%) считают, что по этой причине могут возникнуть трудности с организацией работы.
Ежегодное исследование мнения работодателей проводилось в октябре-ноябре 2023 г. В ходе него были опрошены 2500 компаний и учреждений страны, в которых работает 158 500 человек.