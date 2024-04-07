Служба занятости: работодатели скептически относятся к модели четырехдневной рабочей недели

Однако почти половина (48%) согласны с тем, что такая организация работы подойдет не для каждого сотрудника. Треть (29%) считают, что по этой причине могут возникнуть трудности с организацией работы.

Ежегодное исследование мнения работодателей проводилось в октябре-ноябре 2023 г. В ходе него были опрошены 2500 компаний и учреждений страны, в которых работает 158 500 человек.