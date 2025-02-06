Служба занятости: мнение работодателей о влиянии ИИ на их деятельность и рынок труда неоднозначно

По данным опроса, каждый третий (34%) работодатель считает, что ИИ в ближайшие годы откроет новые возможности для развития деятельности, а каждый четвертый (23%) ожидает, что его влияние повысит производительность. В то же время 51% работодателей утверждают, что ИИ поможет им эффективнее управлять процессами.

Однако наряду с открывающимися возможностями работодатели видят и новые вызовы.

„Работодатели обеспокоены не только возможностями, которые создает ИИ, но и вызовами, в первую очередь, растущими угрозами кибербезопасности и усилением конкуренции между компаниями, работающими на одном рынке“, - цитируется в сообщении заместитель директора Службы занятости Гедре Синкявиче.