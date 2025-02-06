Служба занятости: мнение работодателей о влиянии ИИ на их деятельность и рынок труда неоднозначно

По данным опроса, каждый третий (34%) работодатель считает, что ИИ в ближайшие годы откроет новые возможности для развития деятельности, а каждый четвертый (23%) ожидает, что его влияние повысит производительность. В то же время 51% работодателей утверждают, что ИИ поможет им эффективнее управлять процессами.
Однако наряду с открывающимися возможностями работодатели видят и новые вызовы.
„Работодатели обеспокоены не только возможностями, которые создает ИИ, но и вызовами, в первую очередь, растущими угрозами кибербезопасности и усилением конкуренции между компаниями, работающими на одном рынке“, - цитируется в сообщении заместитель директора Службы занятости Гедре Синкявиче.
Три четверти (72%) компаний сферы информации и коммуникаций, половина работодателей в сфере финансовой и страховой деятельности, а также профессиональной, научной и технической деятельности ожидают новых возможностей для бизнеса. Однако больше работодателей связывают ИИ не с возможностями, которые он открывает, а с угрозами кибербезопасности. Работодателей, обеспокоенных этим, вдвое больше, чем тех, кто считает, что ИИ может повысить производительность труда сотрудников.
Почти половина работодателей считают, что ИИ увеличит разрыв между работниками старшего возраста и молодыми работниками, а 41% прогнозируют, что он увеличит разрыв между более и менее образованными работниками.
Ежегодный опрос работодателей проводился в ноябре-декабре 2024 года, в ходе него было опрошено 2600 компаний и учреждений, в которых работают 178 500 человек. Опрос проводился во всех самоуправлениях Литвы.