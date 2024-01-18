Служба занятости Литвы: вернувшихся из-за границы литовцев будут консультировать по принципу одного окна

"Теперь интересующиеся возможностью обосноваться на своей родине в каждом из наших отделов обслуживания клиентов смогут получить информацию о перспективах трудоустройства, рынке труда, возможностях карьеры, переквалификации и обучения", - сказала директор Службы занятости Инга Балнаносене.

Как указано в сообщении, в каждом отделе обслуживания клиентов Службы занятости уже назначены ответственные специалисты, которые готовы консультировать возвращающихся по вопросам социальных гарантий, налогов, необходимых документов и региональных особенностей.

Однако следует отметить, что будет предоставлена только первичная информация – для более детальных консультаций с оценкой индивидуальных ситуаций данная группа клиентов будет направлена в соответствующие учреждения.

Специалисты также готовы предоставить информацию, консультируя по общему номеру телефона 1883.