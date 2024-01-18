Служба занятости Литвы: вернувшихся из-за границы литовцев будут консультировать по принципу одного окна

"Теперь интересующиеся возможностью обосноваться на своей родине в каждом из наших отделов обслуживания клиентов смогут получить информацию о перспективах трудоустройства, рынке труда, возможностях карьеры, переквалификации и обучения", - сказала директор Службы занятости Инга Балнаносене.
Как указано в сообщении, в каждом отделе обслуживания клиентов Службы занятости уже назначены ответственные специалисты, которые готовы консультировать возвращающихся по вопросам социальных гарантий, налогов, необходимых документов и региональных особенностей.
Однако следует отметить, что будет предоставлена только первичная информация – для более детальных консультаций с оценкой индивидуальных ситуаций данная группа клиентов будет направлена в соответствующие учреждения.
Специалисты также готовы предоставить информацию, консультируя по общему номеру телефона 1883.
В Службе занятости подчеркивают, что вернувшиеся на родину до сих пор консультируются в отделах обслуживания клиентов. Однако более активное сотрудничество с Министерством иностранных дел, начиная с этого года, приведет к дополнительному вниманию к этой группе клиентов, более активному мониторингу за ними, дополнительной методической помощи и возможности стать информационным центром, который поможет литовцам вернуться и утвердиться.
В этом году также планируется ввести еще одно новшество – информационную карту регионов Литвы.
О каждом муниципалитете можно будет найти актуальную информацию: показатели экономики, рынка труда и недвижимости, ТОП работодателей, средние зарплаты. Также информацию о школах, готовых принять детей возвращающихся.