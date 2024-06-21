Служба занятости Литвы: среди иммигрантов доминирует новое направление

На рынке активнее стали компании, предоставляющие услуги временного трудоустройства – в этом году они 13 раз чаще обращались в Службу занятости (по сравнению с первым кварталом 2023 г.).
Изменилась структура приезжих по гражданству. Больше всего приезжих – граждане Беларуси, однако в процентном отношении их стало меньше, всего 28% (в 2023 г. - 56%).
Было выдано больше разрешений гражданам Узбекистана: их число за год выросло с 4 до 24%. Далее идут граждане Киргизии – 12%. 88% приезжающих иностранцев – мужчины.
„В начале года больше чем в два раза вырос поток иностранцев из третьих стран. Лидеры тут граждане стран Средней Азии, правда, пока еще белорусов приезжает больше“, – сказала представитель Службы занятости Эрнеста Варнайте.
Чаще всего в Литву на заработки приезжают водители большегрузных машин (51%), водители транспорта международного сообщения – 5%, водители электропогрузчиков, портные (для пошива мужской одежды) .
По данным на 1 июня 2024 года, в Литве работали 137 400 граждан третьих стран: 48 600 белорусов, 44 800 украинцев, 7400 узбеков, 5800 киргизов и 5200 таджиков.