Служба занятости Литвы: среди иммигрантов доминирует новое направление

Число иммигрантов, приезжающих в Литву на заработки, растет, больше всего людей приезжает из стран Средней Азии. В первом квартале этого года Служба занятости выдала 1878 разрешений на работу работникам из третьих стран. Это в два раза больше, чем год назад за то же время (934), пишет портал madeinvilnius.lt.