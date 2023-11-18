Служба занятости: иностранцы в основном заполняют вакантные места водителей, сварщиков и бетонщиков

При этом Служба занятости фиксирует в два с половиной раза сократившееся количество документов, выдаваемых для трудоустройства граждан третьих стран. За девять месяцев работодателям их выдано 3200, в прошлом году – 8400.

В этом году литовский рынок труда пополнили 946 сварщиков, 781 бетонщик, 574 газо- и электросварщика, 569 водителей грузовиков, 558 уборщиков, 501 электрик, 410 штукатуров, 408 поваров и 399 неквалифицированных работников растениеводческих хозяйств. В прошлом году большое количество разрешений было выдано компьютерным инженерам. Отмечается, что наибольшее количество трудоустроенных прибыло из Беларуси (18 400) и Украины (15 900). Приехавших на работу из Узбекистана – 3600, Киргизии – 3000, Таджикистана – 2600, Румынии – 2500, Азербайджана – 1800, Индии – 1500, столько же – из Казахстана , и из России – 1400.

Как сообщает Служба занятости , первые позиции по трудоустройству занимают водители транспортных средств международного грузового транспорта – в Литве по трудовым договорам работают 22 100 граждан третьих стран. В этом году они составляют 36% всех работающих иммигрантов (в прошлом году – 26%).

Всего было выдано лишь 415 разрешений на работу, тогда как за аналогичный период прошлого года это число составляло 4100. Это наименьшее количество выданных разрешений на работу за пять лет. В 2021 году за этот период было выдано 13 000 разрешений на работу, в 2019 году – 4300, а в 2020 году – 2500.

В полтора раза меньше, чем за тот же период прошлого года, также было принято решений о соответствии работы иностранца потребностям рынка труда страны. Наибольшее количество решений – 8000 – было принято за три квартала 2021 года, а наименьшее – в 2019 году (1900).

В службе указывают, что за девять месяцев в компаниях страны начали работать 7000 граждан стран Евросоюза, за весь 2022 год – 6700.

География иностранцев в сфере разрешений на работу сократилась с 47 до 36 стран, однако количество подавших заявки на решения о соответствии работы иностранца потребностям рынка труда, увеличилось с 52 до 55 стран.