Служба спецрасследований: у нас нет права информировать ведомства о связях и окружении Навицкене

„Когда человек назначается на должность, мы предоставляем данные о нем. Данные о том, что с ним связано. Это был ли человек судим, есть ли в отношении него постановления, предъявлены ли ему обвинения, нарушил ли он присягу или совершил служебный проступок“, – заявил в пятницу в эфире радиостанции LRT Э. Яблонскас.
„Мы не проверяли ее окружение и не можем этого делать по закону“, – заявил он.
По его словам, ведомство внесло предложения, чтобы службы также получали разрешения на проверку связей политиков, но Сейм отклонил такие поправки к Закону о предотвращении коррупции. Поэтому, по мнению замдиректора ССР, ведомства просто не могут проверять окружение политиков.
„Мы не проверяли ее окружение и не можем этого делать по закону. Мы внесли предложения по доработке Закона о предотвращении коррупции, чтобы иметь возможность предоставлять информацию о связях, контакты и иную соответствующую информацию“, – заявил он.
„Три года назад велись дискуссии, потому что принимались новые поправки к закону. И именно ССР и другие правоохранительные органы добивались возможности предоставлять данные, касающиеся связей лица, обстоятельств деятельности. Но Сейм отклонил это предложение“, –пояснил он.
Также, по мнению Э. Яблонскаса, инициативу в сфере предотвращения коррупции могла бы взять на себя и сама М. Навицкене. По его словам, в Министерстве социальной защиты и труда есть собственный отдел по предотвращению, с которым министр могла бы проконсультироваться.
„Вчера я просмотрел структуру министерства и нашел подразделение по предотвращению, полагаю, по предотвращению коррупции. Оно подчиняется министру. Однако общается ли она, общаются ли они, оказывают ли они влияние на сотрудничество и помогают ли в формировании антикоррупционной среды в политике или где-то еще, это уже другой вопрос“, – сказал Э. Яблонскас.
Представитель ССР также задался вопросом, почему министр или окружающие ее люди не задумались о возможных последствиях упомянутого полета.
„Если эти люди на самом деле оценивают ситуацию. И если эти люди занимались бизнесом, они действительно имеют определенный уровень образования и осознания того, что могут возникнуть риски для этого конкретного министра, то, может, они могли ее не брать на борт, не перевозить, не размещать в гостинице“, — пояснил он.
Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене ушла в отставку на фоне скандала вокруг компании Foxpay, в совет директоров которой входил супруг М. Навицкене Миндаугас Навицкас. Как ранее сообщили СМИ, Центробанк Литвы проводит проверку вышеупомянутой финтех-компании. В свою очередь, генеральный прокурор Нида Грунскене поручила Службе специальных расследований (ССР) провести проверку фактических обстоятельств по вопросам деятельности компании, поднятым в публичном поле.
Foxpay также стала объектом расследования правительственной Координационной комиссии по защите объектов, критически важных для национальной безопасности. В среду стало известно, что последняя не разрешила владелице Foxpay Еве Тринкунайте приобрести компанию LITLAB, основным акционером которой является супруг министра М. Навицкас. Сообщается, что еще в процессе рассмотрения будущей сделки владелица Foxpay изменила планы и передумала, однако комиссия проверила компанию по собственной инициативе и установила, что инвестор не соответствует требованиям закона о защите объектов государственного значения.
В среду портал 15min.lt сообщил, что в прошлом году министр летала в Дубай на частном самолете вместе с Е. Тринкунайте и ее партнером В. Германасом.