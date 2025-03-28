Служба спецрасследований расследует несостоявшуюся поездку Жемайтайтиса в США

„Расследование начато в связи с возможным злоупотреблением с целью получения материальной и другой личной выгоды, ориентированной на политическую карьеру“, – указали представители ССР.
Сообщается, что без проведения расследования нельзя ответить на вопросы . возникшие у депутатов, законными ли были действия Жемайтайтиса.
„С учетом того, что эта история привлекла внимание общества, важность действий Жемайтайтиса как политика для страны и общества невозможно оценить без всестороннего расследования, проверки информации“, – пишет ССР.
Напомним, что в начале марта депутат Жемайтайтис планировал рабочую поездку в США на встречу представителями администрации США. Однако выяснилось, что политик был обманут – билеты на самолет в Нью-Йорк оказались фальшивыми (билеты ему якобы прислал человек из Департамент эффективности правительства США (DOGE).
Позже общественный деятель Андрюс Тапинас сообщил, что депутата обманул аноним, который представился сотрудником из Вашингтона. Этот аноним передал Laisvės TV переписку с Жемайтайтисом, в которой политик критиковал президента Гитанаса Науседу и поднимал вопрос посольства США в Литве.
Кроме того, политик эту поездку в парламенте представил как личную, несмотря на то, что за все должны были заплатить представители DOGE: стоимость такого визита – 30 000 евро.
12 марта парламентская комиссия по этике и процедурам начала расследование действий Жемайтайтиса. Она будет выяснять, не нарушил ли депутат установленный порядок командировок, решив принять дорогой подарок, а также не представляют ли угрозы нацбезопасности его высказывания в письмах.