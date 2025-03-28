Служба спецрасследований расследует несостоявшуюся поездку Жемайтайтиса в США

Напомним, что в начале марта депутат Жемайтайтис планировал рабочую поездку в США на встречу представителями администрации США. Однако выяснилось, что политик был обманут – билеты на самолет в Нью-Йорк оказались фальшивыми (билеты ему якобы прислал человек из Департамент эффективности правительства США (DOGE).

„С учетом того, что эта история привлекла внимание общества, важность действий Жемайтайтиса как политика для страны и общества невозможно оценить без всестороннего расследования, проверки информации“, – пишет ССР.

Сообщается, что без проведения расследования нельзя ответить на вопросы . возникшие у депутатов, законными ли были действия Жемайтайтиса.

„Расследование начато в связи с возможным злоупотреблением с целью получения материальной и другой личной выгоды, ориентированной на политическую карьеру“, – указали представители ССР.

Позже общественный деятель Андрюс Тапинас сообщил, что депутата обманул аноним, который представился сотрудником из Вашингтона. Этот аноним передал Laisvės TV переписку с Жемайтайтисом, в которой политик критиковал президента Гитанаса Науседу и поднимал вопрос посольства США в Литве.

Кроме того, политик эту поездку в парламенте представил как личную, несмотря на то, что за все должны были заплатить представители DOGE: стоимость такого визита – 30 000 евро.