Служба спецрасследований не будет расследовать возможную коррупцию в системе обороны

"Мы отвечаем на ваш запрос и информируем, что ССР, оценив информацию, приняла решение не начинать расследование в связи с возможной коррупцией в системе обороны. На данный момент решение передано Генпрокуратуре, которая должна оценить его законность и обоснованность. Когда прокуратура примет решение, представим больше информации о решении", – сообщили Delfi представители ССР.