Служба равных возможностей: сеть Lidl дискриминирует пожилых людей

 
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Lidl Lietuva
Lidl Lietuva
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Служба контролера равных возможностей сообщает, что часто получает жалобы жителей на сеть Lidl, которая предоставляет скидки своим покупателям, если они пользуются мобильным приложением Lidl Plius. По данным службы, люди старшего возраста говорят, что не могут пользоваться скидками в магазине, потому что у них нет смартфонов, а альтернативу сеть не предлагает.

Это нарушение было установлено в 2021 году, но руководство сети не обратило внимание на рекомендации службы.

В 2021 г. контролер Службы равных возможностей Бируте Сабатаускайте установила, что решение Lidl предоставлять скидки только пользователям мобильного приложения - это косвенная дискриминация людей по возрасту. Тогда жалобу подал покупатель, который указал, что он пенсионер и не пользуется технологическими инновациями, включая смартфон, поэтому не может пользоваться скидками в магазинах этой сети.

По словам представителей Lidl, Все пользователи приложения могут им пользоваться одинаково, независимо от возраста и других особенностей.

Однако служба отмечает, что не все могут скачать приложение, а по закону о равных возможностях все поставщики товаров и услуг должны предоставлять одинаковые условия для всех покупателей.

"Служба рекомендовала Lidl Lietuva обсудить возможность расширения условий пользования приложением, чтобы все покупатели были в равных условиях, но эти рекомендации не были осуществлены. Жаль, что пожилые люди, которые не пользуются смартфонами по-прежнему чувствуют себя униженными, поскольку не могут пользоваться скидками, как это делают другие покупатели. Мы еще раз призываем руководство Lidl Lietuva учесть рекомендации контролера и подумать об альтернативе", – сказала юрист службы Рената Ванагелене.

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