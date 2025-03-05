Служба инспектора по журналистской этике обратилась в прокуратуру по поводу изданных в России атласов

Консерваторы Сейма подали жалобу в службу по поводу этих изданий еще в конце января. В жалобе парламентарии потребовали привлечь книжный магазин к ответственности за появление в нем не подлежащей публикации информации.
Служба, расследовавшая случай, обратилась в прокуратуру с просьбой начать досудебное расследование.
Напомним, что о том, что в книжном магазине Knygų pasaulis продаются карты, на которых Крым, аннексированный Москвой, и даже некоторые районы восточной Украины изображены как фактические территории Российской Федерации, в конце января сообщило радио LRT.
По словам компании Knygų pasaulis, которая занимается продажей таких карт, российские атласы пользуются спросом, книжный магазин также отмечает, что распространение этих карт не нарушает закон.
Однако, как указывает LRT, ни один из этих атласов не дает объяснения тому, как Крым, Донецкая, Луганская, а также части Запорожской и Херсонской областей стали регионами России.
Информации о том, что эти карты, как сообщает LRT, вводят в заблуждение, нет ни на полке, ни на этикетке. Книжный магазин принадлежит компании (ЗАО) Grifnus.
В 2014 году Россия аннексировала Крым, а в 2022 году развязала полномасштабную войну, в ходе которой оккупировала часть территорий восточной Украины.