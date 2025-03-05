Служба инспектора по журналистской этике обратилась в прокуратуру по поводу изданных в России атласов

По словам компании Knygų pasaulis, которая занимается продажей таких карт, российские атласы пользуются спросом, книжный магазин также отмечает, что распространение этих карт не нарушает закон.

Напомним, что о том, что в книжном магазине Knygų pasaulis продаются карты, на которых Крым, аннексированный Москвой, и даже некоторые районы восточной Украины изображены как фактические территории Российской Федерации, в конце января сообщило радио LRT.

Консерваторы Сейма подали жалобу в службу по поводу этих изданий еще в конце января. В жалобе парламентарии потребовали привлечь книжный магазин к ответственности за появление в нем не подлежащей публикации информации.

Однако, как указывает LRT, ни один из этих атласов не дает объяснения тому, как Крым, Донецкая, Луганская, а также части Запорожской и Херсонской областей стали регионами России.

Информации о том, что эти карты, как сообщает LRT, вводят в заблуждение, нет ни на полке, ни на этикетке. Книжный магазин принадлежит компании (ЗАО) Grifnus.