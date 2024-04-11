Служба госзакупок представила неблагоприятные выводы по строительству Национального стадиона

"Мы считаем, что (…) Министерство науки, образования и спорта и Вильнюсский муниципалитет берут на себя слишком большую часть индексирования, она должна снизиться", – сказал журналистам в четверг глава службы Дарюс Ведрицкас.
Утвержденные Вильнюсским муниципалитетом поправки к концессионному договору еще не вступили в силу – их еще должна одобрить Еврокомиссия.
По данным службы, непонятно, почему риск повышения цены на строительство должны брать на себя целиком министерство и муниципалитет, почему эти расходы не разделены между ними и строительной компанией.
По данным службы, если строительство затягивается на 18 месяцев, остаются нераспределенными 8,46% цены комплекса.
Служба также считает, что нецелесообразно индексировать всю стоимость инвестиций, надо индексировать лишь стоимость строительства.
По словам Ведрицкаса, из-за инфляции цены на строительство выросли больше чем на 30%, а мебель и инвентарь подорожали на 20%. Он считает, что стоимость инвентаря можно индексировать на более поздних этапах работ.
По нынешнему договору, цена строительства комплекса индексируется на 40,4%, из них муниципалитет и правительство покроют 28,7%, а 11,6% (около 9,5 млн. евро без НДС) – компания Hanner.
Общая стоимость проекта будет на 1,2 млн. евро дороже, чем до индексации – эти деньги обязались заплатить министерство и муниципалитет.
ЕК должна подтвердить, что поправки не означают незаконную помощь государства проекту.
Напомним, что в феврале работы по строительству Национального стадиона переняла компания Арвидаса Авулиса Hanner. Авулис неоднократно повторял, что возьмется за проект, только если цена будет индексирована.
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что выводы Службы госзакупок показали, что проект можно продолжать.
"Оценку можно оценить по-разному. С одной стороны мы услышали, что надо индексировать, что законы правильно применили, все было законно. Мы также услышали, что покупка дополнительных работ законна", – сказал Бенкунскас.
"Есть все предпосылки для продолжения проекта", – подчеркнул он.
Он заверил, что необходимые разрешения ЕК даст "до лета" этого года.
Он считает, что строительство можно будет начать сразу же после получения одобрения ЕК.