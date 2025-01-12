Слушания по делу обвиняемого в шпионаже в пользу России бывшего консерватора пройдут в Шяуляй

Эту информацию подтвердил представитель суда Витаутас Йончас.
„Дело передано в суд. Судья приступил к рассмотрению дела“, – сказал он.
По словам Йончаса, делом займется судья Шяуляйского окружного суда Аудрюс Садаускас.
Апелляционный суд не одобрил предложение о передаче этого дела на рассмотрение в Вильнюсский окружной суд.
Прокурор Генпрокуратуры Артурас Урбялис просил передать дело в Вильнюс, объяснив это тем, что в ходе рассмотрения дела важно обеспечить интересы безопасности государства, кроме того, все участники процесса живут и работают в Вильнюсе, включая Мановаса, который сейчас находится в Вильнюсской тюрьме.
Судья Апелляционного суда Эрнестас Римшялис с такой позицией не согласился, отметив, что дело передают на рассмотрение в другие суды только в исключительных случаях, в данном случае таких предпосылок нет.
10 января суд разрешил продлить арест Мановаса еще на три месяца.
По данным уголовного дела, обвиняемый в течение длительного времени, соблюдая строжайшую конспирацию, за денежное вознаграждение выполнял задания Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ) по сбору и передаче информации, представляющей интерес для внешней разведки.
В ходе предварительного расследования, проведенного совместно прокурорами Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры, сотрудниками Бюро криминальной полиции Литвы и Департамента государственной безопасности, обвиняемый был выявлен и успешно задержан в начале 2024 года. При задержании также были обнаружены средства, применявшиеся для шпионажа.
Против упомянутого лица выдвинуты обвинения в постоянном сборе информации, интересующей представителей иностранной разведслужбы, ее анализе, составлении сводок, оценок, подготовке информационных справок на русском языке и дистанционной передаче этих данных разведывательной организации РФ в зашифрованных сообщениях.
В начале декабря старший прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис сообщил о завершении предварительного расследования дела о шпионаже против Литвы. Как тогда сообщил прокурор, выявленное в январе этого года лицо, предположительно завербованное российским ГРУ, занималось сбором информации для этой спецслужбы.