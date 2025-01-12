Слушания по делу обвиняемого в шпионаже в пользу России бывшего консерватора пройдут в Шяуляй

Эту информацию подтвердил представитель суда Витаутас Йончас.

„Дело передано в суд. Судья приступил к рассмотрению дела“, – сказал он.

По словам Йончаса, делом займется судья Шяуляйского окружного суда Аудрюс Садаускас.

Апелляционный суд не одобрил предложение о передаче этого дела на рассмотрение в Вильнюсский окружной суд.

Прокурор Генпрокуратуры Артурас Урбялис просил передать дело в Вильнюс, объяснив это тем, что в ходе рассмотрения дела важно обеспечить интересы безопасности государства, кроме того, все участники процесса живут и работают в Вильнюсе, включая Мановаса, который сейчас находится в Вильнюсской тюрьме.