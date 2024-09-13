Сложно поверить: эти овощи никто не сеял, выросли сами, но есть их нельзя

Центр утилизации отходов Клайпедского региона поделился фотографиями с Думпяйской региональной свалки.

„Никто эти овощи не сажал, не поливал, но все они – помидоры, арбузы, тыквы, цуккини – сами выросли на свалке!“, – писали работники свалки.

Однако специалисты не рекомендуют есть их: „Порадуйтесь урожаю на фото, но есть эти овощи мы не рекомендуем“.

Представитель центра Арунас Любинавичюс сказал, что не известно, как эти овощи выросли.

„Нас самих это удивляет. Ведь никто не сажал. Наша свалка состоит из трех частей, в той, где выросли овощи, мы коммунальные отходы не везем.