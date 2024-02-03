Словно сквозь розовое стекло: что значит такое явление

Метеоролог Литовской гидрометеорологической службы Гитис Валайка сказал, что такое бывает на утренней или вечерней заре.

"Небо должно быть облачным, в воздухе много влаги, солнце у самого горизонта, тогда бывает такое явление. Чаще всего зимним вечером все окрашивается в розовый или пурпурный цвет. Это игра солнечного света, рассеянного атмосферой и многократно отраженного в снежных кристаллах", – сказал он.