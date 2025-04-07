Слова священника на похоронах ребенка потрясли: хотелось забрать урну с прахом и уйти

„Мы были на похоронах ребенка. Ребенка... Маленького ангела, жизнь которого оборвалась слишком рано. И когда и без того сердца у всех были разбиты, когда родители едва держались на ногах от горя – священник не утешал, а осуждал.
В его проповеди не было ни участия, ни тепла. Только упреки – за то, что люди не венчались в храме и не ходили в костел. Он рассказывал историю, которой 17 лет, не связанную с этой темой. Как будто пытался доказать себе что-то, а не быть рядом со страждущими.
Понимает ли он, что такие его слова толкают людей в яму? Что люди и без того стоят на краю пропасти? Иногда одной фразой можно убить. Где сострадание? Где сердце?
Похороны – не место для осуждения. В этот момент ты должен быть просто человеком. Просто человеком...
Мы в шоке...
Проповедь читал: Виргиниюс Казактис (храм Успения Пресвятой Девы Марии в Кельме)“, – писала Сигита в Facebook.
По ее словам, родители покойной девочки - ее родственники.
„Родители и сестра девочки были в шоке! Они уже хотели забрать урну и уйти“, – писала Сигита.
После похорон женщина не говорила с настоятелем, но с ней связался епископ.
„С самим настоятелем я не говорила, мне звонил епископ. Очень человечный, полный сочувствия священник, чего о настоятеле не скажешь“, – сказала Сигита.
Сестра покойной рассказала, что семья чувствовала на похоронах.
„У меня уже слов нет, чтобы оценить этого настоятеля. Был кошмар. Была история, когда он отказывался принять ребенка в храм, пока не увидел деньги на столе. И речь идет не о 10, 100 евро, сумма была больше. На этом разговор закончился. Но после этого последовали слова, что надо смотреть, чтобы не выяснилось, что в его смерти виноваты мы... Это было ужасно.
В пятницу утром мы говорили с бывшим настоятелем, он выразил соболезнования, предложил помощь, а тут было все наоборот. Служба превратилась в насмешку. На заупокойной службе такие проповеди были неуместными. Мы едва держались, а родителей обвинили в том, что они не венчаны в церкви. А ведь все знали почему. Один из родителей до этого был в браке, но развелся. На службе нас унизили.
Честно говоря, хотелось во время проповеди встать, взять урну и уйти.
Ни я, ни другие члены моей семьи больше не хотят ходить в кельмеский костел, пока здесь будет служить этот настоятель. Все, кто был на службе, в ужасе.Были те, кто не выдержал и ушел“, – рассказала сестра покойной.
По ее словам, покойная девочка верила в бога, поэтому такие действия священника особенно неприятны.
Вся семья девочки тоже ходила в храм.
„Мы ходим в костелы. Часто ездим в Палендряйский монастырь. Ездим на службы в Шилуву. И не только на праздники и похороны, как говорилось.
Это было унижение и демонстрация высокомерия“, – сказала сестра покойной.
Вечером семья получила сообщение от человека, который прислуживает настоятелю в храме:
„Зачем льете грязь? Вы просили службу, да? Никто не судил родителей, как раз неоднократно выражалось соболезнование и потом священник, уходя, пожелал покоя. А что касается вас – вас я вижу только по определенным случаям, чтобы у детей сложился такой образ. Надо ходить только на похороны, Рождество и Пасху“.
Настоятель Казайтис отказался общаться с журналистом Delfi.
„Со всеми вопросами обращайтесь в Шяуляйскую курию. Я их информировал, звоните, я никому не даю интервью, мы так договорились с епископом“, – сказал он.
С редакцией Delfi связался епископ Дарюс Триёнис и прокомментировал ситуацию.
„Во-первых, все произошло буквально на днях, поэтому лично с настоятелем я встретиться не успел, но вчера мы говорили по телефону, он представил свою версию, что он думает. Я пытался связаться с семьей, которая столкнулась с потерей, но понял, что пока нет такой возможности, попробую позже встретиться и поговорить. Я общался с одной женщиной из окружения семьи“, – сказал Триёнис.
Он сожалел в связи с инцидентом на службе. „Жаль, что такое случилось. Во-первых, искренние соболезнования родителям и близким покойной девочки, главное сейчас - покой, утешение, а не скандалы. Главное, понять, почувствовать их горе.
Понятно, что когда люди теряют своего ребенка, они к любому слову чувствительны. Поэтому важно подбирать нужные слова. Я думаю, были сказаны неподходящие слова, в неподходящее время.
Думаю, в тот момент нужна была эмпатия, сочувствие, слова подбадривания, чего, скорее всего, не было. Буду говорить и со священником. Буду просить его все изложить письменно, хочется иметь полную картину“, - сказал Триёнис.
Он обещал ознакомиться с ситуацией подробно и сделать все, чтобы подобное не повторилось.