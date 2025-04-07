Слова священника на похоронах ребенка потрясли: хотелось забрать урну с прахом и уйти

„Мы были на похоронах ребенка. Ребенка... Маленького ангела, жизнь которого оборвалась слишком рано. И когда и без того сердца у всех были разбиты, когда родители едва держались на ногах от горя – священник не утешал, а осуждал.

В его проповеди не было ни участия, ни тепла. Только упреки – за то, что люди не венчались в храме и не ходили в костел. Он рассказывал историю, которой 17 лет, не связанную с этой темой. Как будто пытался доказать себе что-то, а не быть рядом со страждущими.

Понимает ли он, что такие его слова толкают людей в яму? Что люди и без того стоят на краю пропасти? Иногда одной фразой можно убить. Где сострадание? Где сердце?