Сломалась бытовая техника, можно получить помощь в 825 евро: кто может претендовать?

Например, в социальной сети Facebook одна женщина заявила, что является безработной матерью-одиночкой, получающей пособие по инвалидности и социальное пособие на своего ребенка, и, таким образом, ее общий ежемесячный доход составляет 900 евро.

Она заявила, что испортился обогревательный котел и боялась, что, будучи безработной и живущей на пособие, никто не согласится продать ей котел в рассрочку или дать ей кредит, а денег, чтобы немедленно заплатить, полную цену и купить новый у нее не было.

Женщина спросила, есть ли способ получить деньги на новое обогревательный прибор или починить его.

Кому могут предоставить пособие в размере 825 евро