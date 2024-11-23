Сломалась бытовая техника, можно получить помощь в 825 евро: кто может претендовать?

Например, в социальной сети Facebook одна женщина заявила, что является безработной матерью-одиночкой, получающей пособие по инвалидности и социальное пособие на своего ребенка, и, таким образом, ее общий ежемесячный доход составляет 900 евро.
Она заявила, что испортился обогревательный котел и боялась, что, будучи безработной и живущей на пособие, никто не согласится продать ей котел в рассрочку или дать ей кредит, а денег, чтобы немедленно заплатить, полную цену и купить новый у нее не было.
Женщина спросила, есть ли способ получить деньги на новое обогревательный прибор или починить его.
Кому могут предоставить пособие в размере 825 евро
Представитель Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас заявил, что на ремонт обогревательного оборудования и дымоходов может быть выделено целевое пособие в размере 825 евро, если среднемесячный доход на человека не превышает 528 евро.
Он добавил, что при оформлении пособия оценивается занятость всех членов семьи: лица трудоспособного возраста на момент обращения должны работать или состоять на учете в Службе занятости, ухаживать за инвалидом, воспитывать ребенка до 3 лет и т. д.
Итак, если женщина проживает в Вильнюсе, она может обратиться в муниципалитет, заполнив заявление и указав причины необходимости получения пособия:
„Также необходимо будет предоставить понесенные или ожидаемые расходы и другие требуемые документы. Возвращать целевые пособия, выделенные и выплаченные в индивидуальном случае, нет необходимости“.
В Клайпеде порядок тот же: если в течение 12 месяцев до подачи заявления доход человека не превышает 528 евро, может быть оказана материальная поддержка на приобретение отопительного прибора (котла).
„Чтобы оценить индивидуальную ситуацию человека и предоставить подробную консультацию, мы предлагаем обратиться в администрацию Клайпедского городского самоуправления“, - сказала руководитель Департамента социальных пособий Гина Вилимайтене.
Однако в Каунасе единовременный платеж на покупку нового твердотопливного котла не предусмотрен: „Сожалеем, но в указанном случае помочь не сможем“.
Можно ли получить лизинг и кредит, живя только на пособие?
Генеральный директор компании SB lizingas Миндаугас Валанчюс заверил, что договор потребительского кредита можно будет заключить даже с небольшим доходом.
По его словам, важно лишь то, чтобы этот доход был регулярным. Таким образом, это могут быть как регулярные доходы от работы, так и различные льготы или пособия, если они являются официальными и обеспечивают определенную финансовую стабильность.
Гендиректор отметил, что среди заемщиков SB lizingas есть люди, доходы которых состоят из различных источников, например, социальных или других постоянных пособий.
„Однако важно понимать, что каждая заявка оценивается индивидуально. Например, оценивается соотношение доходов и финансовых обязательств, кредитная история, нормы прожиточного минимума и другие показатели“, - подчеркнул М. Валанчюс.
Как он пояснил, процесс оценки необходим для того, чтобы кредит не обременял клиента и был предоставлен ответственно, с учетом способности его погасить:
„Поэтому, даже если доход ниже, важно предоставить точную и подробную информацию о вашем финансовом положении, чтобы кредитная компания могла принять объективное решение, отвечающее интересам клиента“.
Пособия на очки, аренду жилья или по достижении 100-летнего возраста
Г. Грубинскас отметил, что в Вильнюсе целевое пособие может предоставляться не только для компенсации затрат на приобретение обогревательного оборудования, ремонт кровли, монтаж сантехники, удаление плесени, дезинфекцию или электромонтажные работы, но также:
• на платные обследования или покупка очков;
• для погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги;
• для погашения задолженности по аренде жилья (если аренда осуществляется не от физических лиц и подписан документ о рассрочке погашения долга или принято решение суда о взыскании долга);
• на приобретение медицинских изделий (слуховые аппараты, инсулиновые помпы, тонометры, ингаляторы) и средства технического обеспечения по рекомендации врача, если они не компенсируемые.
Эрика Качюлене, руководитель отдела социальной поддержки, отметила, что целевые пособия в Каунасском самоуправлении могут предоставляться лицам с ограниченными возможностями (когда ежемесячный доход не превышает 352 евро), страдающим тяжелыми заболеваниями (когда доход не превышает 528 евро) или в случае пожара.
По ее словам, единовременные пособия также выплачиваются пенсионерам, лицам, вернувшимся из мест лишения свободы или жителям, достигшим 100-летнего возраста.
Представители муниципалитетов отметили, что одно и то же пособие может быть назначено одному и тому же лицу не чаще одного раза в 12 месяцев.
Какие максимальные пособия могут предоставить муниципалитеты
Г.Грубинскас отметил, что размеры целевого пособия определяются исходя из ежегодно меняющегося размера базового социального пособия (BSI), который в 2024 году составляет 55 евро.
Он упомянул, что, например, в случае пожара и стихийного бедствия максимальная сумма, которая может быть выделена, составляет 132 BSI (7260 евро), в случае задолженности по жилищным расходам - до 25 BSI (1375 евро), в случае оплаты расходов на медицинские осмотры – до 3 BSI (165 евро) и т.д.
Представитель Вильнюсского муниципалитета сообщил, что за последние 3 года наиболее распространенными заявлениями на получение целевых пособий в Вильнюсе были:
• в случае болезни (выплачивается в среднем 359-430 евро);
• для покрытия жилищного долга (453-542 евро);
• на покупку мебели, бытовой техники и других предметов (446-784 евро);
• на покрытие расходов на ремонт дома (465-632 евро);
• в случае пожара или стихийного бедствия (от 4,7 тыс. до 6,4 тыс. евро).
Э. Качюлене отметила, что в Каунасе при тяжелом заболевании может быть выделено пособие в 440 евро, инвалидам - от 55 до 220 евро, пенсионерам по старости - 55 евро, вернувшимся из тюрьмы - 110 евро, в случае пожара может быть выделено пособие в 825-3300 евро.
В Клайпеде за последние 3 года на пособия было выделено от 1,67 млн евро до 2,33 млн евро, то есть в среднем человеку выплачивалось 242-501 евро.