2025.01.24 09:51

Следовавший из Лондона в Каунас самолет Wizzair развернули обратно в воздушном пространстве Польши

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
wizzair
wizzair
ФОТО: Arpad Foldhazi | photo by foldhazi.hu /// facebook.com/foldhaziphoto

В четверг самолет Wizzair, следовавший из Лондона в Каунас, развернулся в воздушном пространстве Польши и вернулся назад. По словам представителя Литовских аэропортов (ЛА) Тадаса Василяускаса, самолет развернулся из-за технических проблем.

„Насколько нам известно, вчера самолет Wizzair, следовавший из лондонского аэропорта Лутон в Каунас, из-за технических проблем в воздушном пространстве Польши был перенаправлен обратно в аэропорт Лутон“, – сообщил Т. Василяускас в пятницу утром в письменном комментарии агентству Elta.

„Рейс по этому маршруту должен быть выполнен в пятницу вечером – самолет должен приземлиться в Каунасском аэропорту около 20.30 час.“, – отметил он.

По словам представителя ЛА, остальные самолеты в четверг приземлились в обычном режиме.

На прошлой неделе следовавший из Лондона самолет Ryanair не приземлился в Вильнюсе. Самолет был направлен в Варшаву, но в 23.47 час. он успешно приземлился в столичном аэропорту.

По данным Литовских аэропортов, самолет Boeing 737 MAX 8-200, вылетевший из лондонского аэропорта Лутон, должен был приземлиться в столице Литвы в 18.50 час. по местному времени.

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