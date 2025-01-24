Следовавший из Лондона в Каунас самолет Wizzair развернули обратно в воздушном пространстве Польши

„Насколько нам известно, вчера самолет Wizzair, следовавший из лондонского аэропорта Лутон в Каунас, из-за технических проблем в воздушном пространстве Польши был перенаправлен обратно в аэропорт Лутон“, – сообщил Т. Василяускас в пятницу утром в письменном комментарии агентству Elta.

„Рейс по этому маршруту должен быть выполнен в пятницу вечером – самолет должен приземлиться в Каунасском аэропорту около 20.30 час.“, – отметил он.

По словам представителя ЛА, остальные самолеты в четверг приземлились в обычном режиме.

На прошлой неделе следовавший из Лондона самолет Ryanair не приземлился в Вильнюсе. Самолет был направлен в Варшаву, но в 23.47 час. он успешно приземлился в столичном аэропорту.